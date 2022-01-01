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7/24 Dinle Gizem Berk

Gizem Berk

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Beni Kalbinden Çıkarma Ft Cem Adrian

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... KAPAT
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Albümler

Beni Kalbinden Çıkarma Gizem Berk

Resimler Gizem Berk

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