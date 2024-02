Gizem Berk

Geçmişe Küsme Sen hiç yalnız kaldın mı? Eski resimlere dönüp baktın mı? Konuşmaktan yoruldun mu sen? Benim gibi kaçtın mı kendinden? Sormaktan sıkıldım, yoruldum ben kaçmaktan Tüm hatıralarımla geçmişe küskünüm ben Sormaktan sıkıldım, yoruldum ben kaçmaktan Tüm hatıralarımla geçmişe küskünüm ben Sen hiç hata yaptın mı? Dönüp yaptıklarına hiç baktın mı? ‘Bir ateşte yansam' diye yalvardın mı? Geçmişi sen silmeye kalktın mı? Sormaktan sıkıldım, yoruldum ben kaçmaktan Tüm hatıralarımla geçmişe küskünüm ben Sormaktan sıkıldım, yoruldum ben kaçmaktan Tüm hatıralarımla geçmişe küskünüm ben

İkimiz Gece yıldızlar, insanlar ve biz Aklına gelir miydi ikimiz? Başka bir gecede, başka bir yerde Acaba yine buluşur muyduk ki biz? *** Çok mu erken oldu bu aşk? Sevdiğimi söylesem sana dinler misin? Korkar mısın aşkımdan şimdi? Gün gelip belki seversin beni *** Mutlu musun sen de tıpkı benim gibi? Aldatmasın bu ani sevgi seli Ne kadar daha kalbin kalır, ben de bilmem Hiç bilmese olmaz mı hikayemiz?

Hala Beni masumca sevmeye çalışan adam Bir enkaz devraldın fark etmeden Senden önce beni çok kırdılar Ağladım gecelerce *** İstesem de yapamazdım tüm kalbimle Gözlerimdeki yaşlar hala ıslakken Yüzüm güldüğünde aslında Sana ben hiç kıyamazdım *** Seni hak etmedim desem ne fark eder? Olan her şey için çok üzgünüm Şimdi doğrularla gelsem ne olur? Seni üzdüğüm için sözüm yok *** Seni hak etmedim desem ne fark eder? Olan her şey için çok üzgünüm Şimdi doğrularla gelsem ne olur? Seni üzdüğüm için sözüm yok Seni avutacak bir ağlaman yok *** Birçok iz var ruhumda Bazısı çok eski yara Kızma ne olur sakın bana Sadece beni anla *** Seni hak etmedim desem ne fark eder? Olan her şey için çok üzgünüm Şimdi doğrularla gelsem ne olur? Seni üzdüğüm için sözüm yok *** Seni hak etmedim desem ne fark eder? Olan her şey için çok üzgünüm Şimdi doğrularla gelsem ne olur? Seni üzdüğüm için sözüm yok Seni avutacak bir ağlaman yok

Sessizce Sen hiçbir gecede gündüze küstün mü? Kanadını kıranlara göz yası döktün mü? Güneşi hiç bu kadar sönük gördün mü? Söyle nerde yanlış yaptım? *** İnanmazdım sözüne Hiç gücüm yok zamanı çevirmeye *** Görmesen de Duymasan da Yaşardım yine bu aşkı sessizce....

Resimler Rüzgar güne nasıl başlar? Ay gökte nasıl da parlar? Bu aşkımız nasıl kanar? Yanmadın mı sevmediğini söylerken? Zor değil mi? Hiç soluksuz kalmadın mı giderken? *** Resimler yansın duvarlarda Sesim çınlasın her an kulaklarında Hüzün kalsın hep dudaklarında Başka birini seversen *** Sensiz güneş nasıl doğar? Ay gökte hüzünle yanar Bu kalp nasıl durmaz, atar? Sarhoş olsam bile durmaz Bu dünya sensiz olmaz İstesem döner misin? *** Resimler yansın duvarlarda Sesim çınlasın her an kulaklarında Hüzün kalsın hep dudaklarında Başka birini seversen

