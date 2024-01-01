Gizem Berk

Gizem Şarkı Sözleri
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Gece yıldızlar, insanlar ve biz
Aklına gelir miydi ikimiz?
Başka bir gecede, başka bir yerde
Acaba yine buluşur muyduk ki biz?
***
Çok mu erken oldu bu aşk?
Sevdiğimi söylesem sana dinler misin?
Korkar mısın aşkımdan şimdi?
Gün gelip belki seversin beni
***
Mutlu musun sen de tıpkı benim gibi?
Aldatmasın bu ani sevgi seli
Ne kadar daha kalbin kalır, ben de bilmem
Hiç bilmese olmaz mı hikayemiz?
-
Beni masumca sevmeye çalışan adam
Bir enkaz devraldın fark etmeden
Senden önce beni çok kırdılar
Ağladım gecelerce
***
İstesem de yapamazdım tüm kalbimle
Gözlerimdeki yaşlar hala ıslakken
Yüzüm güldüğünde aslında
Sana ben hiç kıyamazdım
***
Seni hak etmedim desem ne fark eder?
Olan her şey için çok üzgünüm
Şimdi doğrularla gelsem ne olur?
Seni üzdüğüm için sözüm yok
***
Seni hak etmedim desem ne fark eder?
Olan her şey için çok üzgünüm
Şimdi doğrularla gelsem ne olur?
Seni üzdüğüm için sözüm yok
Seni avutacak bir ağlaman yok
***
Birçok iz var ruhumda
Bazısı çok eski yara
Kızma ne olur sakın bana
Sadece beni anla
***
Seni hak etmedim desem ne fark eder?
Olan her şey için çok üzgünüm
Şimdi doğrularla gelsem ne olur?
Seni üzdüğüm için sözüm yok
***
Seni hak etmedim desem ne fark eder?
Olan her şey için çok üzgünüm
Şimdi doğrularla gelsem ne olur?
Seni üzdüğüm için sözüm yok
Seni avutacak bir ağlaman yok
-
-
Sen hiçbir gecede gündüze küstün mü?
Kanadını kıranlara göz yası döktün mü?
Güneşi hiç bu kadar sönük gördün mü?
Söyle nerde yanlış yaptım?
***
İnanmazdım sözüne
Hiç gücüm yok zamanı çevirmeye
***
Görmesen de
Duymasan da
Yaşardım yine bu aşkı sessizce....
-
-
Rüzgar güne nasıl başlar?
Ay gökte nasıl da parlar?
Bu aşkımız nasıl kanar?
Yanmadın mı sevmediğini söylerken?
Zor değil mi?
Hiç soluksuz kalmadın mı giderken?
***
Resimler yansın duvarlarda
Sesim çınlasın her an kulaklarında
Hüzün kalsın hep dudaklarında
Başka birini seversen
***
Sensiz güneş nasıl doğar?
Ay gökte hüzünle yanar
Bu kalp nasıl durmaz, atar?
Sarhoş olsam bile durmaz
Bu dünya sensiz olmaz
İstesem döner misin?
***
Resimler yansın duvarlarda
Sesim çınlasın her an kulaklarında
Hüzün kalsın hep dudaklarında
Başka birini seversen
-
-
Sen hiç yalnız kaldın mı?
Eski resimlere dönüp baktın mı?
Konuşmaktan yoruldun mu sen?
Benim gibi kaçtın mı kendinden?
Sormaktan sıkıldım, yoruldum ben kaçmaktan
Tüm hatıralarımla geçmişe küskünüm ben
Sormaktan sıkıldım, yoruldum ben kaçmaktan
Tüm hatıralarımla geçmişe küskünüm ben
Sen hiç hata yaptın mı?
Dönüp yaptıklarına hiç baktın mı?
‘Bir ateşte yansam' diye yalvardın mı?
Geçmişi sen silmeye kalktın mı?
Sormaktan sıkıldım, yoruldum ben kaçmaktan
Tüm hatıralarımla geçmişe küskünüm ben
Sormaktan sıkıldım, yoruldum ben kaçmaktan
Tüm hatıralarımla geçmişe küskünüm ben
-
Rüzgar güne nasıl başlar?
Ay gökte nasıl da parlar?
Bu aşkımız nasıl kanar?
Yanmadın mı sevmediğini söylerken?
Zor değil mi?
Hiç soluksuz kalmadın mı giderken?
***
Resimler yansın duvarlarda
Sesim çınlasın her an kulaklarında
Hüzün kalsın hep dudaklarında
Başka birini seversen
***
Sensiz güneş nasıl doğar?
Ay gökte hüzünle yanar
Bu kalp nasıl durmaz, atar?
Sarhoş olsam bile durmaz
Bu dünya sensiz olmaz
İstesem döner misin?
***
Resimler yansın duvarlarda
Sesim çınlasın her an kulaklarında
Hüzün kalsın hep dudaklarında
Başka birini seversen
-
Rüzgar güne nasıl başlar?
Ay gökte nasıl da parlar?
Bu aşkımız nasıl kanar?
Yanmadın mı sevmediğini söylerken?
Zor değil mi?
Hiç soluksuz kalmadın mı giderken?
***
Resimler yansın duvarlarda
Sesim çınlasın her an kulaklarında
Hüzün kalsın hep dudaklarında
Başka birini seversen
***
Sensiz güneş nasıl doğar?
Ay gökte hüzünle yanar
Bu kalp nasıl durmaz, atar?
Sarhoş olsam bile durmaz
Bu dünya sensiz olmaz
İstesem döner misin?
***
Resimler yansın duvarlarda
Sesim çınlasın her an kulaklarında
Hüzün kalsın hep dudaklarında
Başka birini seversen
-
Rüzgar güne nasıl başlar?
Ay gökte nasıl da parlar?
Bu aşkımız nasıl kanar?
Yanmadın mı sevmediğini söylerken?
Zor değil mi?
Hiç soluksuz kalmadın mı giderken?
***
Resimler yansın duvarlarda
Sesim çınlasın her an kulaklarında
Hüzün kalsın hep dudaklarında
Başka birini seversen
***
Sensiz güneş nasıl doğar?
Ay gökte hüzünle yanar
Bu kalp nasıl durmaz, atar?
Sarhoş olsam bile durmaz
Bu dünya sensiz olmaz
İstesem döner misin?
***
Resimler yansın duvarlarda
Sesim çınlasın her an kulaklarında
Hüzün kalsın hep dudaklarında
Başka birini seversen