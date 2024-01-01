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7/24 Dinle Gizem

Gizem Şarkı Sözleri

Gizem Berk Gizem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gizem Berk Gizem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gizem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gizem Berk

Gizem Berk

Gizem

  • Resimler (Ethnıc Remix)

  • İkimiz

  • Hala

  • Yüzümü Hatırla

  • Sessizce

  • Sus

  • Resimler

  • Hiç Ummadığın

  • Geçmişe Küsme

  • Resimler (Club Remix)

  • Resimler ( Radio Remix)

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