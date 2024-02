Bir değil iki değil kaçıncı bu Sordurup duruyorsun anladık onu Kendince bir haller hiç de hoş değil İstemeyene böyle zorlamak nedir *** Geçmişin yükü ağır mı geldi çok Maalesef bulunmadı ilacı yok yok yok Allah’ım büyüksün tell me what to do Onunla gorüşmek benim için bir tabu *** Dokunmayın Bir mazimiz olmasa keşke yok Zararsızdır o Döner tabii Oturunca taşa soğuk çekti bir ah Pişmandır o *** Hoppala günaydın Ankara Anladın dönünce şaşkına Aşığın boynu kıldan incedir Nafile bütün bu tantana *** Hoppala günaydın Ankara Anladın dönünce şaşkına Aşığın boynu kıldan incedir Anladım eminim öyledir