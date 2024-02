Glasperlenspiel

Du führst ein Leben ohne Sorgen, 24 Stunden, sieben Tage nichts gefunden. Was du heute kannst besorgen, Das schiebst du ganz entspannt auf morgen. Ich hab' 'ne Weile gebraucht, um zu verstehen, Dass die Zeit reif ist, um jetzt zu gehen. Ich wünsch' dir noch 'n richtig geiles Leben, Denn wie du dich veränderst, will ich mir nicht geben. *** Ich wünsch' dir noch 'n geiles Leben, Mit knallharten Champagnerfeten, Mit fame, viel Geld, dicken Villen Und Sonnenbrillen. Ich seh' doch ganz genau, dass du eigentlich was Anderes willst! Ich wünsch' dir noch 'n geiles Leben; Ab jetzt wird es mir besser gehen. Vergiss den fame, all die Villen Und die Sonnenbrillen! Ich fühl' jetzt ganz genau, Dass ich das zu meinem Glück nicht brauch'. *** Du führst ein Leben ohne Limit, 56 Wochen, Alle Gläser sind zerbrochen, Zwischen denen du nichts findest. Merkst du nicht, dass auch du langsam verschwindest? Ich hab' 'ne Weile gebraucht, um zu verstehen: Es geht nicht darum, was andere in dir sehen. Ich wünsch' dir noch 'n richtig geiles Leben, Denn wie du dich veränderst, will ich nicht erleben. *** Ich wünsch' dir noch 'n geiles Leben, Mit knallharten Champagnerfeten, Mit fame, viel Geld, dicken Villen Und Sonnenbrillen. Ich seh' doch ganz genau, dass du eigentlich was Anderes willst! Ich wünsch' dir noch 'n geiles Leben; Ab jetzt wird es mir besser gehen. Vergiss' den fame, all die Villen Und die Sonnenbrillen! Ich fühl' jetzt ganz genau, Dass ich das zu meinem Glück nicht brauch'. *** Das wird die Zeit meines Lebens, Und niemand ist mehr dagegen. Das hab' ich für mich erkannt, Und deine Bilder hab' ich endlich verbrannt. *** Ich wünsch' dir noch 'n geiles Leben, Mit knallharten Champagnerfeten, Mit fame, viel Geld, dicken Villen Und Sonnenbrillen. Ich seh' doch ganz genau, dass du eigentlich was Anderes willst! Ich wünsch' dir noch 'n geiles Leben; Ab jetzt wird es mir besser gehen. Hab' viel gelernt, viel erlebt, und auch viel gesehen; Ich fühl jetzt ganz genau, Ich muss endlich eigene Wege gehen. *** Ich wünsch' dir noch 'n geiles Leben, Mit knallharten Champagnerfeten, Mit fame, viel Geld, dicken Villen Und Sonnenbrillen. Ich seh' doch ganz genau, dass du eigentlich was Anderes willst! https://lyricstranslate.com