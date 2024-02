Så hvis jeg får en datter en dag Håber jeg hendes øjn' bli'r som din' Håber jeg alt de gør er at smil' Jeg vil se dig shine, ved du ønsker det samm' for mig Så hvis jeg får en datter en dag Håber jeg hun bli'r helt ligesom dig Håber jeg hun får alle din' træk, for der slet ikk' nogen fejl *** Har dig, det' for livet Og du ved jeg ikk' ta'r dig for givet Og du ved jeg sætter pris på det Gud ga' mig Spildеr ikk' tiden, mhm Vil ikk' spild' tiden, vil ha' børn med dig Jеg vil dele livet, og bli' større med dig Jeg vil se dig grow, du vil se mig blow Du burd' vide at jeg stolt af dig, selvom jeg slet ikk' si'r det nok Det' på tide, at jeg står bag dig, så du ved det' for evigt ogs' Og jeg ved jeg har svært ved at stol på nogen Jeg troed' jeg skulle dø helt alone Men pludseligt kom du, og alt det' ændret nu *** Så hvis jeg får en datter en dag Håber jeg hendes øjn' bli'r som din' Håber jeg alt de gør er at smil' Jeg vil se dig shine, ved du ønsker det samm' for mig Så hvis jeg får en datter en dag Håber jeg hun bli'r helt ligesom dig Håber jeg hun får alle din' træk, for der slet ikk' nogen fejl *** For der' slet ikk' nogen fejl, baby For du' anderledes - ikk' som mig, baby Gør det nemt, ja, det hel' som en leg, baby Accepterer min fejl, baby Jeg ved der' mang', og du ved det samm' Men ligemeget hvad, ja, du har mig Jeg bærer dig rundt i min' tanker For du' så meget mere end' jeg ka' put into words Ser kun børn i min fremtid, hvis du har født De ska' ha' din' øjn' og dit smil Du gør mig høj med din energi Jeg vil ønsk' jeg ku' ta' dig væk, så det kun var mig, der ku' se dig Befri os fra så mange problemer *** Så hvis jeg får en datter en dag Håber jeg hendes øjn' bli'r som din' Håber jeg alt de gør er at smil' Jeg vil se dig shine, ved du ønsker det samm' for mig Så hvis jeg får en datter en dag Håber jeg hun bli'r helt ligesom dig Håber jeg hun får alle din' træk, for der slet ikk' nogen fejl *** Så hvis jeg får en datter en dag Håber jeg hendes øjn' bli'r som din' Håber jeg alt de gør er at smil' Jeg vil se dig shine, ved du ønsker det samm' for mig Så hvis jeg får en datter en dag Håber jeg hun bli'r helt ligesom dig Håber jeg hun får alle din' træk, for der slet ikk' nogen fejl