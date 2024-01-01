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7/24 Dinle 40 Yılın Listebaşı Şarkıları

40 Yılın Listebaşı Şarkıları Şarkı Sözleri

Gökben 40 Yılın Listebaşı Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökben 40 Yılın Listebaşı Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 40 Yılın Listebaşı Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökben

Gökben

40 Yılın Listebaşı Şarkıları

  • Aşk Dediğin Laftır

  • Kördüğüm

  • Deniz ve Mehtap

  • Bu Nasıl Dünya

  • Arkadaşımın Aşkısın

  • Sensiz Saadet Neymiş

  • Havada Bulut Yok

  • Samanyolu

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