Aşk Dediğin Laftır "Aşk dediğin laftır" derler sakın kanma onlara Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sona Aşk dediğin laftır diyen güler karşında *** Güzelliğin, gençliğin henüz bitmeden Etrafını saranların hepsi gitmeden Sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana Haydi ne duruyorsun koşsana aşka *** "Aşk dediğin laftır" derler sakın kanma onlara Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sona Aşk dediğin laftır diyen güler karşında *** Güzelliğin, gençliğin henüz bitmeden Etrafını saranların hepsi gitmeden Sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana Haydi ne duruyorsun koşsana aşka *** "Aşk dediğin laftır" derler sakın kanma onlara Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sona Aşk dediğin laftır diyen güler karşında *** "Aşk dediğin laftır" derler sakın kanma onlara Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sona Aşk dediğin laftır diyen güler karşında

Arkadaşımın Aşkısın Arkadaşımın aşkısın Hakkım yok seni sevmeye Çıktın karşıma ne diye Sen başkasının malısın Kalbim bunu nerden anlasın Unutmam lazım çünkü sen Arkadaşımın aşkısın Kaderin oyunu bu bana Göstermesin seni bana Karşımda olsanda bakmam Arkadaşımı aldatmam İsterse kalbim ağlasın Arkadaşımın aşkısın Ümit verme insanım ben Çek bakışlarını benden Şüphe etme sevgimden Kalbim yalnız senin değil Arkadaşımında bunu bil Tercihle geçerse ömrüm Yaşayamam ben ölürüm Dikkat kimse anlamasın Arkadaşımın aşkısın Dinleyince bu şarkımı Anlayacaksın hatanı İki dost arasına girdin Yalnız onu sevindirdin Dikkat kimse anlamasın Arkadaşımın aşkısın Kimseyle hiç dertleşemem Başkasınıda sevemem Ölmek ister ah ölemem Dikkat et anlaşılmasın Birtek kalbim ağlasın Arkadaşımın aşkısın

Sensiz Saadet Neymiş Sensiz saadet neymiş, tatmadım bilemem ki Alnımın yazısıydın, ne yapsam silemem ki Sensiz saadet neymiş, tatmadım bilemem ki Alnımın yazısıydın, ne yapsam silemem ki *** Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli Alıştım hasretine, gel desen gelemem ki Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli Alıştım hasretine, gel desen gelemem ki *** Sensiz saadet neymiş, tatmadım bilemem ki Alnımın yazısıydın, ne yapsam silemem ki Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli Alıştım hasretine, gel desen gelemem ki Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli Alıştım hasretine, gel desen, gel desen gelemem ki