Dön Ne Olur Şarkı Sözleri
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Kader buya çakıştı yollar
Sen şu işe bak
Hüzünlere sırt dönmüşken
Çıka geldi aşk
***
Cin gibi çarptın beni
Sanma bir anlık tat
Sevdim bu kez peşindeyim
Sen bana bırak
***
Aşka davet var
Aşka aşka çeyrek var
Sende bambaşka bir tılsım
Bende yürek var
***
Sende cesur uyanışlar
Bende istek var
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Sen varken bir anlam vardı
Sen varken yaşama hevesim vardı
Sen gittin gideli
Bıraktım her şeyimi dön annem
***
Annem için onun için bu şarkı
Dinle anne ağla anne seviyorum
Sen de söyle herkes duysun anne
Ben çalayım sen de oku söyle anne
***
Sen varken bir huzur vardı
Sen varken neşe vardı
Sen gittin gideli
Bıraktım her şeyimi dön annem
***
Annem için onun için bu şarkı
Dinle anne ağla anne seviyorum
Sen de söyle herkes duysun anne
Ben çalayım sen de oku söyle anne
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Kapkara gözlerle
Yaktın çingenem
Aşkınla tutuşup
Yandım çingenem
***
Ruhumu koparıp
Aldın bedenden
Uğruna sararıp
Soldum çingenem
***
Karanlık gecede
Ateşin başında
Takınır zilleri
Oynar çingenem
***
Savurur saçlarını
Esen rüzgarla
Bir deli sevdaya
Salar çingenem
***
Çingenem çingenem
Kara gözlü çingenem
Aşkınla tutuşup
Yandım çingenem
***
Çingenem çingenem
Kara gözlü çingenem
Uğruna sararıp
Soldum çingenem
-
Sen gittiğinde gözüm arkada kaldı
Canım sıkıldı çabuk gel
Tadım kalmadı sensiz
Tadım kalmadı hemen gel
Bir kaç gün içinde dön ne olur
***
Bıraktığın gibi buradayım
Yalnız değilsin canındayım
Tut elimi tut yanındayım
***
Yalnız değilsin canındayım
***
Bir kaç gün içinde dön ne olur
-
Kalınca sebepsiz bir başıma
Hatıralar beynimde dans ediyor
Günahlarım dizilip bir bir karşıma
Sanki birer birer intikam alıyor
***
Yüreğimden zincire vurulmuşum
Anılar her bir halkayı bağlıyor
Ben duygularımın esiri olmuşum
Hatalar yalan duygularla Başlıyor
***
Sende benim hatalarımdan birisin
Sen en büyük günahlarımın bedelisin
Senin için harcanan zamana yazık
Sen en güzel duyguların katilisin
***
İstemem seni
Ne sevgini ne kendini
İstemem ben bu hayatı
Sözüm ona pembe rengi
-
Ayrılık bu ölüm değil ya
Unuturum unuturum
Gittiğin yerde kal geri gelme
Ben kalbimi avuturum
***
Artık uzak dur benden uzak
Başka oyun bu başka tuzak
Hem güzel iste hem köle kul
Kendini zorla dengini bul
***
Kabahatin çoğu sende
Gelemedik yar yan yana
Üzülmedin savrulurken
Sen bir yana ben bir yana
-
Yalnızlık kolay değil anladım
Yüreğim yangınlarda geri dön
Tükendi bitti artık bedenim
Ayrılık ölümden daha zor
Tükendi bitti artık bedenim
Ayrılık ölümden daha zor
***
Kırık dökük bir sal gibi battım ha batacağım
Mahşer günü günahına inan kefil olacağım
Dönmeyeceksen söyle ateşinle yanacağım
Yandığım ateşlerde sevdan gibi yalan yalan
Dönmeyeceksen söyle ateşinle yanacağım
Yandığım ateşlerde sevdan gibi yalan yalan
***
Yalan yalan yalan yalan yalan yalan
Sevdan aşkın yalan yalan
Yalan yalan yalan yalan yalan yalan
Sevdan aşkın yalan yalan
***
Kırık dökük bir sal gibi battım ha batacağım
Mahşer günü günahına inan kefil olacağım
Dönmeyeceksen söyle ateşinle yanacağım
Yandığım ateşlerde sevdan gibi yalan yalan
Dönmeyeceksen söyle ateşinle yanacağım
Yandığım ateşlerde sevdan gibi yalan yalan
***
Yalan yalan yalan yalan yalan yalan
Sevdan aşkın yalan yalan
Yalan yalan yalan yalan yalan yalan
Sevdan aşkın yalan yalan
***
Yalan yalan yalan yalan yalan yalan
Sevdan aşkın yalan yalan
Yalan yalan yalan yalan yalan yalan
Sevdan aşkın yalan yalan
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