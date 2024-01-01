Lafı mı Olur Bişey mi oldu, neden değiştin Terk ettin beni (beni) Cilveli gözler boş bakar oldu Kahrettin beni (beni) *** Kimde ne duydun, kimlere uydun Nasıl inandın, elleri boşver Bende yalan yok Seninim, seninim, seninim yar *** Lafı mı olur, dar ağacına vur beni Sözü mü olur, yedi düvele sor beni Yetti canıma, yeter ki anla, sevdalardayım *** Lafı mı olur, dar ağacına vur beni Sözü mü olur, yedi düvele sor beni Yetti canıma, yeter ki anla, sevdalardayım *** Hiç istemezdim, neden darıldık Sevda yerlerde Pembe gülüşler yüzünde soldu İnsafın nerde (nerde) *** Kimde ne duydun, kimlere uydun Nasıl inandın, elleri boşver Bende yalan yok Seninim, seninim, seninim yar *** Lafı mı olur, dar ağacına vur beni Sözü mü olur, yedi düvele sor beni Yetti canıma, yeter ki anla, sevdalardayım *** Lafı mı olur, dar ağacına vur beni Sözü mü olur, yedi düvele sor beni Yetti canıma, yeter ki anla, sevdalardayım *** Lafı mı olur, dar ağacına vur beni Sözü mü olur, yedi düvele sor beni Yetti canıma, yeter ki anla, sevdalardayım *** Lafı mı olur, dar ağacına vur beni Sözü mü olur, yedi düvele sor beni Yetti canıma, yeter ki anla, sevdalardayım *** Lafı mı olur, dar ağacına vur beni Sözü mü olur, yedi düvele sor beni Yetti canıma, yeter ki anla, sevdalardayım

Bari Sen Bir zamanlar Sıcak eller dolaşırdı saçlarımda Öpücükler eksilmezdi yanaklarımda Annem vardı yanımda, babam da *** Şimdi onlar uzaklarda Dönüşü olmayan yolda Gittiler, beni terk ettiler *** Ağlasam da, faydası yok Feryat etsem duymazlar Duymazlar, dönemezler *** Bari sen olma onlardan yana Bari sen boynumu bükük koyma Bari sen canım kal yanımda *** Bari sen olma onlardan yana Bari sen boynumu bükük koyma Bari sen canım kal yanımda *** Bari sen olma onlardan yana Bari sen boynumu bükük koyma Bari sen canım kal yanımda *** La-la-la, la la la, la-la-la La-la-la, la la la, la-la-la-la La-la-la, la-la-la-la-la Bari sen canım kal yanımda

Ben Sadece Sana ne ben sana tutulmuşum Sana ne ben sana vurulmuşum Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Bazen durgun su gibi Bazen rüzgar gibiyim Benim huyum kurusun Ben çılgının biriyim *** Bazen durgun su gibi Bazen rüzgar gibiyim Benim huyum kurusun Ben aşığın biriyim *** Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Sana ne ben seni seviyorsam Sana ne ben seni özlüyorsam Sana ne hayat benim Sana ne feryat benim Yüreğim sızlarsa acıyan can benim *** Bazen durgun su gibi Bazen rüzgar gibiyim Benim huyum kurusun Ben çılgının biriyim *** Bazen durgun su gibi Bazen rüzgar gibiyim Benim huyum kurusun Ben aşığın biriyim *** Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Sana ne ah gönül benim Sana ne ah ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim...

Hayırsız Akşam oldu kuşlar döndü yuvaya Sen gittin de dönmüyorsun sılaya Hayırsız... Hayırsız... *** Ne bir selam, ne bir haber yollarsın Öldüğümde belki beni anlarsın Hayırsız... Hayırsız... *** Biter mi bu hasret? Biter mi bu dertler? Biter mi, biter mi söyle? *** Sen başka yollarda Ben başka yollarda Bu hayat geçer mi böyle? *** Biter mi bu hasret? Biter mi bu dertler? Biter mi, biter mi söyle? *** Sen başka yollarda Ben başka yollarda Bu hayat geçer mi böyle? *** Gece çöker karanlığa dalarım Sensiz geçen günlerime yanarım Hayırsız... Hayırsız... Anladım ki senden bana hayır yok Ben bu aşkı nasıl hayra yorarım? Hayırsız... Hayırsız... *** Biter mi bu hasret? Biter mi bu dertler? Biter mi, biter mi söyle? *** Sen başka yollarda Ben başka yollarda Bu hayat geçer mi böyle? *** Biter mi bu hasret? Biter mi bu dertler? Biter mi, biter mi söyle? *** Sen başka yollarda Ben başka yollarda Bu hayat geçer mi böyle? *** Biter mi bu hasret? Biter mi bu dertler?