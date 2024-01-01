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7/24 Dinle Mor Güller-Fadime'nin Düğünü

Mor Güller-Fadime'nin Düğünü Şarkı Sözleri

Gökben Mor Güller-Fadime'nin Düğünü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökben Mor Güller-Fadime'nin Düğünü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mor Güller-Fadime'nin Düğünü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökben

Gökben

Mor Güller-Fadime'nin Düğünü

  • Lafı mı Olur

  • Bari Sen

  • Ben Sadece

  • Hayırsız

  • Mor Güller

  • Ben De Unuturum

  • Fadime'nin Düğünü

  • Sana Ne

  • İçim Yanar

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