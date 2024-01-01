Bişey mi oldu, neden değiştin
Terk ettin beni (beni)
Cilveli gözler boş bakar oldu
Kahrettin beni (beni)
***
Kimde ne duydun, kimlere uydun
Nasıl inandın, elleri boşver
Bende yalan yok
Seninim, seninim, seninim yar
***
Lafı mı olur, dar ağacına vur beni
Sözü mü olur, yedi düvele sor beni
Yetti canıma, yeter ki anla, sevdalardayım
***
Lafı mı olur, dar ağacına vur beni
Sözü mü olur, yedi düvele sor beni
Yetti canıma, yeter ki anla, sevdalardayım
***
Hiç istemezdim, neden darıldık
Sevda yerlerde
Pembe gülüşler yüzünde soldu
İnsafın nerde (nerde)
***
Kimde ne duydun, kimlere uydun
Nasıl inandın, elleri boşver
Bende yalan yok
Seninim, seninim, seninim yar
***
Lafı mı olur, dar ağacına vur beni
Sözü mü olur, yedi düvele sor beni
Yetti canıma, yeter ki anla, sevdalardayım
***
Lafı mı olur, dar ağacına vur beni
Sözü mü olur, yedi düvele sor beni
Yetti canıma, yeter ki anla, sevdalardayım
***
Lafı mı olur, dar ağacına vur beni
Sözü mü olur, yedi düvele sor beni
Yetti canıma, yeter ki anla, sevdalardayım
***
Lafı mı olur, dar ağacına vur beni
Sözü mü olur, yedi düvele sor beni
Yetti canıma, yeter ki anla, sevdalardayım
***
Lafı mı olur, dar ağacına vur beni
Sözü mü olur, yedi düvele sor beni
Yetti canıma, yeter ki anla, sevdalardayım
Bir zamanlar
Sıcak eller dolaşırdı saçlarımda
Öpücükler eksilmezdi yanaklarımda
Annem vardı yanımda, babam da
***
Şimdi onlar uzaklarda
Dönüşü olmayan yolda
Gittiler, beni terk ettiler
***
Ağlasam da, faydası yok
Feryat etsem duymazlar
Duymazlar, dönemezler
***
Bari sen olma onlardan yana
Bari sen boynumu bükük koyma
Bari sen canım kal yanımda
***
Bari sen olma onlardan yana
Bari sen boynumu bükük koyma
Bari sen canım kal yanımda
***
Bari sen olma onlardan yana
Bari sen boynumu bükük koyma
Bari sen canım kal yanımda
***
La-la-la, la la la, la-la-la
La-la-la, la la la, la-la-la-la
La-la-la, la-la-la-la-la
Bari sen canım kal yanımda