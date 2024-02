Gökcan Sanlıman

Uçurumda açan menekşe en sevdiğim çiçekse Kuru bir yaprağın bence pek şansı yok bu nehirde Sararıp soldum serseri rüzgar aklını çelince Esip geçmez ki vurmadan beni böyle yerde görürse *** Ayrılık mı yine attığın içine İki cambaz bir ipte Sırf sen üzülme diye düşmeden durmaz öylece *** Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle Sen dönmedikçe hayallerimle idare edemem Ayşe *** Baş ucumda duran mektubu okudum hece hece Gülüp geçtin acımadan Üç beş satır kaldı elimde *** Ayrılık mı yine attığın içine İki cambaz bir ipte Sırf sen üzülme diye düşmeden durmaz öylece *** Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle Sen dönmedikçe hayallerimle bekleyemem bütün gece Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle Sen dönmedikçe hayallerimle idare edemem Ayşe *** Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle Sen dönmedikçe hayallerimle bekleyemem bütün gece Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle Sen dönmedikçe hayallerimle idare edemem Ayşe