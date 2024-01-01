Gökcan Sanlıman

-
Uçurumda açan menekşe en sevdiğim çiçekse
Kuru bir yaprağın bence pek şansı yok bu nehirde
Sararıp soldum serseri rüzgar aklını çelince
Esip geçmez ki vurmadan beni böyle yerde görürse
***
Ayrılık mı yine attığın içine
İki cambaz bir ipte
Sırf sen üzülme diye düşmeden durmaz öylece
***
Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle
Sen dönmedikçe hayallerimle idare edemem Ayşe
***
Baş ucumda duran mektubu okudum hece hece
Gülüp geçtin acımadan
Üç beş satır kaldı elimde
***
Ayrılık mı yine attığın içine
İki cambaz bir ipte
Sırf sen üzülme diye düşmeden durmaz öylece
***
Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle
Sen dönmedikçe hayallerimle bekleyemem bütün gece
Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle
Sen dönmedikçe hayallerimle idare edemem Ayşe
***
Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle
Sen dönmedikçe hayallerimle bekleyemem bütün gece
Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle
Sen dönmedikçe hayallerimle idare edemem Ayşe
-
Sımsıcak bir şarkı geldi
seni görünce aklıma
dans ediyordun tek başına
kalabalığın arasında
sözleri birden alevlendi
sen kibriti çakınca
kıskanılmaz mı şimdi içtiğin sigara?
dudakların çağırıyor günaha
gel gel gel kaçma
gel ne var ki bunda
sev başımı sonra
hiç yaşımı sorma
kendimi senden alamam ki
aşk dilimin ucunda
ya şimdi ya da belki
kalmayız yarına
yasakların korkutmuyor şu anda
çekinmeden korkusuzca
yataklık bu resmen suça
açık saçık yaramazlık
senin de var belli kanında
-
Eskiden çok güvenirdin kendine
Aşk senin için bir oyundu
Pişman mısın gittiğine?
Bulamadın mı umduğunu?
***
Yok oydu yok buydu
Birazcık nefes almalıydın
Kötü bir şaka mı bu?
Ne yüzle karşımdasın?
***
Ha-ha-ha hayrola ne oldu?
Şaşırdın mı yoksa yolunu?
Çok geç artık olanlar oldu
Karnım yalanlarına doydu
***
Artık yok benim için kimseden farkın senin de
Unutma sen istemiştin bunu
Haklıymışsın daha iyilerine layıkmışım
Hayat işte vermiyor ipucu
***
Yok oydu yok buydu
Birazcık nefes almalıydın
Kötü bir şaka mı bu?
Ne yüzle karşımdasın?
***
Ha-ha-ha hayrola ne oldu?
Şaşırdın mı yoksa yolunu?
Çok geç artık olanlar oldu
Karnım yalanlarına doydu
***
Ne yüzle karşımdasın
***
Ha-ha-ha hayrola ne oldu?
Şaşırdın mı yoksa yolunu?
Çok geç artık olanlar oldu
Karnım yalanlarına doydu
***
Ha-ha-ha hayrola ne oldu?
Şaşırdın mı yoksa yolunu?
Çok geç artık olanlar oldu
Karnım yalanlarına doydu
-
Geldin mi? Duymamışım
Sessizsin, derdin başından aşkın
Suçlu sanki korkmuş tenin
O bakışları ben tanırım
***
Değmiştir umarım
Dokunma bana sakın
Geç kaldın
Nerede şimdi söz verdiğin
En ölümsüzü aşkların?
***
Yalan içinde yine üstün başın
Daha küçülme, kalmadın
Tutmam elinden, bana ne, acısın
Gözyaşınla sönmez yangın
***
Sus, ağlama
Hiç boşuna
Durmasana
Mutlu yollara
***
Düş bitti, uyandım
Kirlisin, kimin yanından kalktın?
Adın gibi ihanetin
Anlamaz mıyım sandın?
***
Yalan içinde yine üstün başın
Daha küçülme, kalmadın
Tutmam elinden, bana ne, acısın
Gözyaşınla sönmez yangın
***
Sus, ağlama
Hiç boşuna
Durmasana
Mutlu yollara
***
Sus, ağlama
Hiç boşuna
Durmasana
Mutlu yollara
-
Topladım her şeyimi
Kararlıyım gidiyorum
Yorma sen hiç kendini
Ben yolumu bulurum
***
Pek bir şeyim kalmamış
Ben çoktan kovulmuşum
Dakikalar düşünceli
Saatler suskun
***
Nasıl istersen öyle olsun
Son fasıl biterken ben yolcuyum
Hep boş yere, son bir kere
Denedim durdum
Belki sende, bensiz daha
Rahat uyursun
***
Topladım her şeyimi
Kararlıyım gidiyorum
Sevdin sanmıştım beni
Boş hayaller kurmuşum
***
Pek bir şeyim kalmamış
Ben çoktan kovulmuşum
Araladım bak kapıyı
Dur demiyorsun
***
Nasıl istersen öyle olsun
Son fasıl biterken ben yolcuyum
Hep boş yere, son bir kere
Denedim durdum
Belki sende, bensiz daha
***
Nasıl istersen öyle olsun
Son fasıl biterken ben yolcuyum
Hep boş yere, son bir kere
Denedim durdum
Belki sende, bensiz daha
Rahat uyursun
-
Affet lütfen beni, fazla kalamadım
Yordum düşlerini, yoktu beyaz atım
İstersen gül şimdi, bir gün anlarsın
Ben rüya görmeyi çocukken bıraktım
***
Mutlu bitmez hiç bir masal
Tarih yazar da, yazar
Anlatmasın bana kimse sonbahar
Her yazın sonunda bak
Güneş bile kar toplar, hoşça kal
***
Gördün mü, bak, çabuk pes etti aşk
Yakar bizi, kaç en iyisi
Yorgun bu serseri kalp
Durmuş gibi vur, acır belki
Çok zaman geçti, yok ki geleni gideni
***
Yalnız öleceksin, kalpsizsin dedi
Kalbim ne yapsın, rüzgar hep tersten esti
***
Mutlu bitmez hiç bir masal
Tarih yazar da, yazar
Anlatmasın bana kimse sonbahar
Her yazın sonunda bak
Güneş bile kar toplar, hoşça kal
***
Gördün mü, bak, çabuk pes etti aşk
Yakar bizi, kaç en iyisi
Yorgun bu serseri kalp
Durmuş gibi vur, acır belki
Çok zaman geçti, yok ki geleni gideni
***
Gördün mü, bak, çabuk pes etti aşk
Yakar bizi, kaç en iyisi
Yorgun bu serseri kalp
Durmuş gibi vur, acır belki
Çok zaman geçti, yok ki geleni gideni
-
Az su çok buz
Soğuk temmuz
Yakar...
***
Kapımda sonbahar
Soruyoruz gözlerinde yollar
Susmazdık bu kadar
***
Ateşim düşmez ama her öpücük yanıma
Kâr
Geçer mi kolay kolay?
***
Bir bilmecem var
Hiç sormasınlar
Bu hasar sabahı karşılar
Son gün vakit dar
Halimden en çok o anlar
Dokunmasınlar...
***
Kaldım onsuz, acım sonsuz
Yıllar, unutturamazlar ...
Ateşim düşmez ama her öpücük yanıma
Kâr...
Geçer mi kolay kolay
***
Bir bilmecem var hiç sormasınlar
Bu hasar sabahı karşılar
Son gün vakit dar
Halimden en çok o anlar
Dokunmasınlar
***
Bir bilmecem var,
Hiç sormasınlar
Bu hasar
Sabahı karşılar...
Halimden en çok, en çok, en çok o anlar
Songün vakit dar, vakit dar
Dokunmasınlar...
-
Sessiz bir gece yarısı
Nerden aklıma takıldı
Affetmezmiş her şeyi aşk
Öyle bir şarkı vardı
İçtiğim şarap değil
Sensizlik beni çarptı
Bekler dışarda yine
Kış açmış kollarını
Uyku tutmadı
Dünya yalancı
Kalpleri kayıp
Sevmek ayıptı
Uyku tutmadı
Gerçekler acı
Senden sonra hiç
Kimsem olmadı
Ah bu şehrin yalnızları
Ben de tam anlamadım
Öldüm mü kaldım mı?
Değişen bir şey yok hala
Eve dönen sokak aynı
Sustu koskoca şehir
Söndürdü ışıkları
Son bir söz söylemeden
Hoş gördü karanlığı
Uyku tutmadı
Dünya yalancı
Kalpleri kayıp
Sevmek ayıptı
Uyku tutmadı
Gerçekler acı
Senden sonra hiç
Kimsem olmadı
Ah bu şehrin yalnızları
Tek başıma yürürken
Dilimde yarım bir şarkı
Süzüldü en derinden
Gururumun son damlası
Uyumuşsundur şimdi sen
Yine de çaldım kapını
Hiç böyle sevmedim ben
Unutmam artık adını
-
Dert çok gece uzun
Ellerin yok üşüyorum
Lütfen sabah olsun
Hayat benden ne istiyorsun
***
Bıraktığın yerde bekliyorum
Hemen gel hiç iyi değil durum
Zamanla geçer diyordun
Geçmedi bak ölüyorum
***
Ben yaşayamam sen dokunmadan
Çok geç olmadan dön artık
Her nefes düşman kördüğüm zaman
Öp de geçsin bu yalnızlık
***
Dert çok gece uzun
Ellerin yok üşüyorum
Lütfen sabah olsun
Hayat benden ne istiyorsun
***
Ben yaşayamam sen dokunmadan
Çok geç olmadan dön artık
Her nefes düşman kördüğüm zaman
Öp de geçsin bu yalnızlık
***
Ben yaşayamam sen dokunmadan
Çok geç olmadan dön artık
Her nefes düşman kördüğüm zaman
Öp de geçsin bu yalnızlık