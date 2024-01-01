Gökcan Sanlıman

Biz ki sonları severiz Mevsimlerden sonbaharı Hüznü her bakışa, her söze meze eder Uzaklara dalıp iç çekeriz *** Biz ki sonları severiz Günlerimiz sayılı Sevmek sevilmek de var, var da bize mi var? Zaten mutlu sonlar bizi bozar *** Dibine vurduk efkârın, bastık yaramıza Çağırınca geldi mi ki mutluluk kapımıza? Gün olur ağlanacak hâlimize gülmeyi biz biliriz Karşılıksız sevmeyi, sevdikçe kaybetmeyi sizden öğrenecek değiliz *** Biz ki sonları severiz Kalmışız şur'da üç beş kişi Kocaman hayallerimiz, soframızda bir ufak Böyle gelmiş böyle gideriz *** Biz ki sonları severiz Şarkılar şahidimiz Yalnızlığın bize verdiği yetkiye dayanarak Son sözü hep biz söyleriz *** Dibine vurduk efkârın, bastık yaramıza Çağırınca geldi mi ki mutluluk kapımıza? Gün olur ağlanacak hâlimize gülmeyi biz biliriz Karşılıksız sevmeyi, sevdikçe kaybetmeyi sizden öğrenecek değiliz *** Gün olur ağlanacak hâlimize gülmeyi biz biliriz Karşılıksız sevmeyi, sevdikçe kaybetmeyi sizden öğrenecek değiliz *** Dibine vurduk efkârın, bastık yaramıza Çağırınca geldi mi ki mutluluk kapımıza? Gün olur ağlanacak hâlimize gülmeyi biz biliriz Karşılıksız sevmeyi, sevdikçe kaybetmeyi sizden öğrenecek değiliz