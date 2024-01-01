Yaşım Tutmuyor Mutluluğa Şarkı Sözleri
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Gökcan Sanlıman
Yaşım Tutmuyor Mutluluğa
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Biz ki sonları severiz
Mevsimlerden sonbaharı
Hüznü her bakışa, her söze meze eder
Uzaklara dalıp iç çekeriz
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Biz ki sonları severiz
Günlerimiz sayılı
Sevmek sevilmek de var, var da bize mi var?
Zaten mutlu sonlar bizi bozar
***
Dibine vurduk efkârın, bastık yaramıza
Çağırınca geldi mi ki mutluluk kapımıza?
Gün olur ağlanacak hâlimize gülmeyi biz biliriz
Karşılıksız sevmeyi, sevdikçe kaybetmeyi sizden öğrenecek değiliz
***
Biz ki sonları severiz
Kalmışız şur'da üç beş kişi
Kocaman hayallerimiz, soframızda bir ufak
Böyle gelmiş böyle gideriz
***
Biz ki sonları severiz
Şarkılar şahidimiz
Yalnızlığın bize verdiği yetkiye dayanarak
Son sözü hep biz söyleriz
***
Dibine vurduk efkârın, bastık yaramıza
Çağırınca geldi mi ki mutluluk kapımıza?
Gün olur ağlanacak hâlimize gülmeyi biz biliriz
Karşılıksız sevmeyi, sevdikçe kaybetmeyi sizden öğrenecek değiliz
***
Gün olur ağlanacak hâlimize gülmeyi biz biliriz
Karşılıksız sevmeyi, sevdikçe kaybetmeyi sizden öğrenecek değiliz
***
Dibine vurduk efkârın, bastık yaramıza
Çağırınca geldi mi ki mutluluk kapımıza?
Gün olur ağlanacak hâlimize gülmeyi biz biliriz
Karşılıksız sevmeyi, sevdikçe kaybetmeyi sizden öğrenecek değiliz