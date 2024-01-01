Gökcan Sanlıman

Geldin mi? Duymamışım Sessizsin, derdin başından aşkın Suçlu sanki korkmuş tenin O bakışları ben tanırım *** Değmiştir umarım Dokunma bana sakın Geç kaldın Nerede şimdi söz verdiğin En ölümsüzü aşkların? *** Yalan içinde yine üstün başın Daha küçülme, kalmadın Tutmam elinden, bana ne, acısın Gözyaşınla sönmez yangın *** Sus, ağlama Hiç boşuna Durmasana Mutlu yollara *** Düş bitti, uyandım Kirlisin, kimin yanından kalktın? Adın gibi ihanetin Anlamaz mıyım sandın? *** Yalan içinde yine üstün başın Daha küçülme, kalmadın Tutmam elinden, bana ne, acısın Gözyaşınla sönmez yangın *** Sus, ağlama Hiç boşuna Durmasana Mutlu yollara *** Sus, ağlama Hiç boşuna Durmasana Mutlu yollara