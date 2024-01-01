Mutlu Yollara Şarkı Sözleri
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Gökcan Sanlıman
Mutlu Yollara
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Geldin mi? Duymamışım
Sessizsin, derdin başından aşkın
Suçlu sanki korkmuş tenin
O bakışları ben tanırım
***
Değmiştir umarım
Dokunma bana sakın
Geç kaldın
Nerede şimdi söz verdiğin
En ölümsüzü aşkların?
***
Yalan içinde yine üstün başın
Daha küçülme, kalmadın
Tutmam elinden, bana ne, acısın
Gözyaşınla sönmez yangın
***
Sus, ağlama
Hiç boşuna
Durmasana
Mutlu yollara
***
Düş bitti, uyandım
Kirlisin, kimin yanından kalktın?
Adın gibi ihanetin
Anlamaz mıyım sandın?
***
Yalan içinde yine üstün başın
Daha küçülme, kalmadın
Tutmam elinden, bana ne, acısın
Gözyaşınla sönmez yangın
***
Sus, ağlama
Hiç boşuna
Durmasana
Mutlu yollara
***
Sus, ağlama
Hiç boşuna
Durmasana
Mutlu yollara