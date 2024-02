Gökcan Sanlıman

Topladım her şeyimi Kararlıyım gidiyorum Yorma sen hiç kendini Ben yolumu bulurum *** Pek bir şeyim kalmamış Ben çoktan kovulmuşum Dakikalar düşünceli Saatler suskun *** Nasıl istersen öyle olsun Son fasıl biterken ben yolcuyum Hep boş yere, son bir kere Denedim durdum Belki sende, bensiz daha Rahat uyursun *** Topladım her şeyimi Kararlıyım gidiyorum Sevdin sanmıştım beni Boş hayaller kurmuşum *** Pek bir şeyim kalmamış Ben çoktan kovulmuşum Araladım bak kapıyı Dur demiyorsun *** Nasıl istersen öyle olsun Son fasıl biterken ben yolcuyum Hep boş yere, son bir kere Denedim durdum Belki sende, bensiz daha *** Nasıl istersen öyle olsun Son fasıl biterken ben yolcuyum Hep boş yere, son bir kere Denedim durdum Belki sende, bensiz daha Rahat uyursun

Uçurumda açan menekşe en sevdiğim çiçekse Kuru bir yaprağın bence pek şansı yok bu nehirde Sararıp soldum serseri rüzgar aklını çelince Esip geçmez ki vurmadan beni böyle yerde görürse *** Ayrılık mı yine attığın içine İki cambaz bir ipte Sırf sen üzülme diye düşmeden durmaz öylece *** Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle Sen dönmedikçe hayallerimle idare edemem Ayşe *** Baş ucumda duran mektubu okudum hece hece Gülüp geçtin acımadan Üç beş satır kaldı elimde *** Ayrılık mı yine attığın içine İki cambaz bir ipte Sırf sen üzülme diye düşmeden durmaz öylece *** Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle Sen dönmedikçe hayallerimle bekleyemem bütün gece Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle Sen dönmedikçe hayallerimle idare edemem Ayşe *** Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle Sen dönmedikçe hayallerimle bekleyemem bütün gece Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle Sen dönmedikçe hayallerimle idare edemem Ayşe