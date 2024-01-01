Gökcan Sanlıman

Madem ki gittin Dönmesen de olur Hatta hiç dönmesen Çok daha iyi olur *** Madem ki çektin gittin Gelmesen de olur Hatta hiç gelmemen Çok daha iyi olur *** Giderken, beynindeki o gri hücreler Neyi emretti bilemem ki Şimdi ince pişmanlıklar artık Fayda getirmez dedim ya Hiç dönmesen çok daha iyi *** Sakın dönme, sakın dönme Kalbimdeki bıraktığın yeri yıkma Gitmek çok kolay, lakin dönmek acıdır Hatta utanç verici *** Yakıştıramam sana ben utançları Olsa olsa usançtır yaşadığın Usanmasan benden, gider miydin? Gider miydin söyle? Ama çektin gittin, sakın dönme *** Sakın dönme, sakın dönme Kalbimdeki bıraktığın yeri yıkma Gitmek çok kolay, lakin dönmek acıdır Hatta utanç verici *** Sakın dönme, sakın dönme Kalbimdeki bıraktığın yeri yıkma Gitmek çok kolay, lakin dönmek acıdır Hatta utanç verici