Sakın Dönme Şarkı Sözleri
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Gökcan Sanlıman
Sakın Dönme
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Madem ki gittin
Dönmesen de olur
Hatta hiç dönmesen
Çok daha iyi olur
***
Madem ki çektin gittin
Gelmesen de olur
Hatta hiç gelmemen
Çok daha iyi olur
***
Giderken, beynindeki o gri hücreler
Neyi emretti bilemem ki
Şimdi ince pişmanlıklar artık
Fayda getirmez dedim ya
Hiç dönmesen çok daha iyi
***
Sakın dönme, sakın dönme
Kalbimdeki bıraktığın yeri yıkma
Gitmek çok kolay, lakin dönmek acıdır
Hatta utanç verici
***
Yakıştıramam sana ben utançları
Olsa olsa usançtır yaşadığın
Usanmasan benden, gider miydin?
Gider miydin söyle?
Ama çektin gittin, sakın dönme
***
Sakın dönme, sakın dönme
Kalbimdeki bıraktığın yeri yıkma
Gitmek çok kolay, lakin dönmek acıdır
Hatta utanç verici
***
Sakın dönme, sakın dönme
Kalbimdeki bıraktığın yeri yıkma
Gitmek çok kolay, lakin dönmek acıdır
Hatta utanç verici