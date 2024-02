Gökcan Sanlıman

İyilere, kötülere Kalanlara, gidenlere Acı sözlere, yaşlı gözlere Ne gelir elden? Yokmuş kaderde Yalnız anlaşıldık bu şehirde Konuşmayınca büyük harflerle Çok su aldık, batarız en derine Yanımızda olmayanların şerefine Dünya dursun, isterse Biz güzeliz, kime ne? Boş vermişiz bu gece Her şeyi bir dikişte Dünya dursun, isterse Burdayız, bak yine de Dertleri seve seve Çekmişiz içimize Aşkına da, işine de Bütün hayaller takılmış dibe Sek içirten güzelliğin ve Anılar sinmiş her yerime Yalnız anlaşıldık bu şehirde Konuşmayınca büyük harflerle Çok su aldık, batarız en derine Yanımızda olmayanların şerefine Dünya dursun, isterse Biz güzeliz, kime ne? Dertleri seve seve Çekmişiz içimize Dünya dursun, isterse Biz güzeliz, kime ne? Boş vermişiz bu gece Her şeyi bir dikişte Dünya dursun, isterse Burdayız, bak yine de Dertleri seve seve Çekmişiz içimize Dünya dursun, isterse Biz güzeliz, kime ne? Boş vermişiz bu gece Her şeyi bir dikişte Dünya dursun, isterse Burdayız, bak yine de Dertleri seve seve Çekmişiz içimize