Gökcan Sanlıman

Şerefine Şarkı Sözleri
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İyilere, kötülere
Kalanlara, gidenlere
Acı sözlere, yaşlı gözlere
Ne gelir elden?
Yokmuş kaderde
Yalnız anlaşıldık bu şehirde
Konuşmayınca büyük harflerle
Çok su aldık, batarız en derine
Yanımızda olmayanların şerefine
Dünya dursun, isterse
Biz güzeliz, kime ne?
Boş vermişiz bu gece
Her şeyi bir dikişte
Dünya dursun, isterse
Burdayız, bak yine de
Dertleri seve seve
Çekmişiz içimize
Aşkına da, işine de
Bütün hayaller takılmış dibe
Sek içirten güzelliğin ve
Anılar sinmiş her yerime
Yalnız anlaşıldık bu şehirde
Konuşmayınca büyük harflerle
Çok su aldık, batarız en derine
Yanımızda olmayanların şerefine
Dünya dursun, isterse
Biz güzeliz, kime ne?
Dertleri seve seve
Çekmişiz içimize
Dünya dursun, isterse
Biz güzeliz, kime ne?
Boş vermişiz bu gece
Her şeyi bir dikişte
Dünya dursun, isterse
Burdayız, bak yine de
Dertleri seve seve
Çekmişiz içimize
Dünya dursun, isterse
Biz güzeliz, kime ne?
Boş vermişiz bu gece
Her şeyi bir dikişte
Dünya dursun, isterse
Burdayız, bak yine de
Dertleri seve seve
Çekmişiz içimize