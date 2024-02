Gökcan Sanlıman

Affet lütfen beni, fazla kalamadım Yordum düşlerini, yoktu beyaz atım İstersen gül şimdi, bir gün anlarsın Ben rüya görmeyi çocukken bıraktım *** Mutlu bitmez hiç bir masal Tarih yazar da, yazar Anlatmasın bana kimse sonbahar Her yazın sonunda bak Güneş bile kar toplar, hoşça kal *** Gördün mü, bak, çabuk pes etti aşk Yakar bizi, kaç en iyisi Yorgun bu serseri kalp Durmuş gibi vur, acır belki Çok zaman geçti, yok ki geleni gideni *** Yalnız öleceksin, kalpsizsin dedi Kalbim ne yapsın, rüzgar hep tersten esti *** Mutlu bitmez hiç bir masal Tarih yazar da, yazar Anlatmasın bana kimse sonbahar Her yazın sonunda bak Güneş bile kar toplar, hoşça kal *** Gördün mü, bak, çabuk pes etti aşk Yakar bizi, kaç en iyisi Yorgun bu serseri kalp Durmuş gibi vur, acır belki Çok zaman geçti, yok ki geleni gideni *** Gördün mü, bak, çabuk pes etti aşk Yakar bizi, kaç en iyisi Yorgun bu serseri kalp Durmuş gibi vur, acır belki Çok zaman geçti, yok ki geleni gideni

Uçurumda açan menekşe en sevdiğim çiçekse Kuru bir yaprağın bence pek şansı yok bu nehirde Sararıp soldum serseri rüzgar aklını çelince Esip geçmez ki vurmadan beni böyle yerde görürse *** Ayrılık mı yine attığın içine İki cambaz bir ipte Sırf sen üzülme diye düşmeden durmaz öylece *** Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle Sen dönmedikçe hayallerimle idare edemem Ayşe *** Baş ucumda duran mektubu okudum hece hece Gülüp geçtin acımadan Üç beş satır kaldı elimde *** Ayrılık mı yine attığın içine İki cambaz bir ipte Sırf sen üzülme diye düşmeden durmaz öylece *** Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle Sen dönmedikçe hayallerimle bekleyemem bütün gece Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle Sen dönmedikçe hayallerimle idare edemem Ayşe *** Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle Sen dönmedikçe hayallerimle bekleyemem bütün gece Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle Sen dönmedikçe hayallerimle idare edemem Ayşe