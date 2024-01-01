Gökcan Sanlıman

Serseri Kalp Affet lütfen beni, fazla kalamadım Yordum düşlerini, yoktu beyaz atım İstersen gül şimdi, bir gün anlarsın Ben rüya görmeyi çocukken bıraktım *** Mutlu bitmez hiç bir masal Tarih yazar da, yazar Anlatmasın bana kimse sonbahar Her yazın sonunda bak Güneş bile kar toplar, hoşça kal *** Gördün mü, bak, çabuk pes etti aşk Yakar bizi, kaç en iyisi Yorgun bu serseri kalp Durmuş gibi vur, acır belki Çok zaman geçti, yok ki geleni gideni *** Yalnız öleceksin, kalpsizsin dedi Kalbim ne yapsın, rüzgar hep tersten esti *** Mutlu bitmez hiç bir masal Tarih yazar da, yazar Anlatmasın bana kimse sonbahar Her yazın sonunda bak Güneş bile kar toplar, hoşça kal *** Gördün mü, bak, çabuk pes etti aşk Yakar bizi, kaç en iyisi Yorgun bu serseri kalp Durmuş gibi vur, acır belki Çok zaman geçti, yok ki geleni gideni *** Gördün mü, bak, çabuk pes etti aşk Yakar bizi, kaç en iyisi Yorgun bu serseri kalp Durmuş gibi vur, acır belki Çok zaman geçti, yok ki geleni gideni

Ayşe Uçurumda açan menekşe en sevdiğim çiçekse Kuru bir yaprağın bence pek şansı yok bu nehirde Sararıp soldum serseri rüzgar aklını çelince Esip geçmez ki vurmadan beni böyle yerde görürse *** Ayrılık mı yine attığın içine İki cambaz bir ipte Sırf sen üzülme diye düşmeden durmaz öylece *** Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle Sen dönmedikçe hayallerimle idare edemem Ayşe *** Baş ucumda duran mektubu okudum hece hece Gülüp geçtin acımadan Üç beş satır kaldı elimde *** Ayrılık mı yine attığın içine İki cambaz bir ipte Sırf sen üzülme diye düşmeden durmaz öylece *** Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle Sen dönmedikçe hayallerimle bekleyemem bütün gece Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle Sen dönmedikçe hayallerimle idare edemem Ayşe *** Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle Sen dönmedikçe hayallerimle bekleyemem bütün gece Her gittiğinde dön istesemde duyuramam kısık sesimle Sen dönmedikçe hayallerimle idare edemem Ayşe

Açık Saçık Yaramazlık Sımsıcak bir şarkı geldi seni görünce aklıma dans ediyordun tek başına kalabalığın arasında sözleri birden alevlendi sen kibriti çakınca kıskanılmaz mı şimdi içtiğin sigara? dudakların çağırıyor günaha gel gel gel kaçma gel ne var ki bunda sev başımı sonra hiç yaşımı sorma kendimi senden alamam ki aşk dilimin ucunda ya şimdi ya da belki kalmayız yarına yasakların korkutmuyor şu anda çekinmeden korkusuzca yataklık bu resmen suça açık saçık yaramazlık senin de var belli kanında

Hayrola Eskiden çok güvenirdin kendine Aşk senin için bir oyundu Pişman mısın gittiğine? Bulamadın mı umduğunu? *** Yok oydu yok buydu Birazcık nefes almalıydın Kötü bir şaka mı bu? Ne yüzle karşımdasın? *** Ha-ha-ha hayrola ne oldu? Şaşırdın mı yoksa yolunu? Çok geç artık olanlar oldu Karnım yalanlarına doydu *** Artık yok benim için kimseden farkın senin de Unutma sen istemiştin bunu Haklıymışsın daha iyilerine layıkmışım Hayat işte vermiyor ipucu *** Yok oydu yok buydu Birazcık nefes almalıydın Kötü bir şaka mı bu? Ne yüzle karşımdasın? *** Ha-ha-ha hayrola ne oldu? Şaşırdın mı yoksa yolunu? Çok geç artık olanlar oldu Karnım yalanlarına doydu *** Ne yüzle karşımdasın *** Ha-ha-ha hayrola ne oldu? Şaşırdın mı yoksa yolunu? Çok geç artık olanlar oldu Karnım yalanlarına doydu *** Ha-ha-ha hayrola ne oldu? Şaşırdın mı yoksa yolunu? Çok geç artık olanlar oldu Karnım yalanlarına doydu

Mutlu Yollara Geldin mi? Duymamışım Sessizsin, derdin başından aşkın Suçlu sanki korkmuş tenin O bakışları ben tanırım *** Değmiştir umarım Dokunma bana sakın Geç kaldın Nerede şimdi söz verdiğin En ölümsüzü aşkların? *** Yalan içinde yine üstün başın Daha küçülme, kalmadın Tutmam elinden, bana ne, acısın Gözyaşınla sönmez yangın *** Sus, ağlama Hiç boşuna Durmasana Mutlu yollara *** Düş bitti, uyandım Kirlisin, kimin yanından kalktın? Adın gibi ihanetin Anlamaz mıyım sandın? *** Yalan içinde yine üstün başın Daha küçülme, kalmadın Tutmam elinden, bana ne, acısın Gözyaşınla sönmez yangın *** Sus, ağlama Hiç boşuna Durmasana Mutlu yollara *** Sus, ağlama Hiç boşuna Durmasana Mutlu yollara

Nasıl İstersen Öyle Olsun Topladım her şeyimi Kararlıyım gidiyorum Yorma sen hiç kendini Ben yolumu bulurum *** Pek bir şeyim kalmamış Ben çoktan kovulmuşum Dakikalar düşünceli Saatler suskun *** Nasıl istersen öyle olsun Son fasıl biterken ben yolcuyum Hep boş yere, son bir kere Denedim durdum Belki sende, bensiz daha Rahat uyursun *** Topladım her şeyimi Kararlıyım gidiyorum Sevdin sanmıştım beni Boş hayaller kurmuşum *** Pek bir şeyim kalmamış Ben çoktan kovulmuşum Araladım bak kapıyı Dur demiyorsun *** Nasıl istersen öyle olsun Son fasıl biterken ben yolcuyum Hep boş yere, son bir kere Denedim durdum Belki sende, bensiz daha *** Nasıl istersen öyle olsun Son fasıl biterken ben yolcuyum Hep boş yere, son bir kere Denedim durdum Belki sende, bensiz daha Rahat uyursun

Soğuk Temmuz Az su çok buz Soğuk temmuz Yakar... *** Kapımda sonbahar Soruyoruz gözlerinde yollar Susmazdık bu kadar *** Ateşim düşmez ama her öpücük yanıma Kâr Geçer mi kolay kolay? *** Bir bilmecem var Hiç sormasınlar Bu hasar sabahı karşılar Son gün vakit dar Halimden en çok o anlar Dokunmasınlar... *** Kaldım onsuz, acım sonsuz Yıllar, unutturamazlar ... Ateşim düşmez ama her öpücük yanıma Kâr... Geçer mi kolay kolay *** Bir bilmecem var hiç sormasınlar Bu hasar sabahı karşılar Son gün vakit dar Halimden en çok o anlar Dokunmasınlar *** Bir bilmecem var, Hiç sormasınlar Bu hasar Sabahı karşılar... Halimden en çok, en çok, en çok o anlar Songün vakit dar, vakit dar Dokunmasınlar...

Uyku Tutmadı Sessiz bir gece yarısı Nerden aklıma takıldı Affetmezmiş her şeyi aşk Öyle bir şarkı vardı İçtiğim şarap değil Sensizlik beni çarptı Bekler dışarda yine Kış açmış kollarını Uyku tutmadı Dünya yalancı Kalpleri kayıp Sevmek ayıptı Uyku tutmadı Gerçekler acı Senden sonra hiç Kimsem olmadı Ah bu şehrin yalnızları Ben de tam anlamadım Öldüm mü kaldım mı? Değişen bir şey yok hala Eve dönen sokak aynı Sustu koskoca şehir Söndürdü ışıkları Son bir söz söylemeden Hoş gördü karanlığı Uyku tutmadı Dünya yalancı Kalpleri kayıp Sevmek ayıptı Uyku tutmadı Gerçekler acı Senden sonra hiç Kimsem olmadı Ah bu şehrin yalnızları Tek başıma yürürken Dilimde yarım bir şarkı Süzüldü en derinden Gururumun son damlası Uyumuşsundur şimdi sen Yine de çaldım kapını Hiç böyle sevmedim ben Unutmam artık adını