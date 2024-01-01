Gökçe Bahadır

Herkes seçer kendi yolunu Bilmeski mutsuzluk mu sonu? Şu günlük güneşlik dünyada Bulur en zorunu *** Herkes seçer kendi yolunu Bilmeski mutsuzluk mu sonu? Şu günlük güneşlik dünyada Bulur en zorunu *** Benim yolumsa sana doğru Dolandı durdu Çıkmazmış bir sokakmış Meğer dönülmez oldu *** Dik yokuşlar uçurumlar Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde Kurtar desem de, sen vazgeçsen de Dönüp gitsem de sevgi mahkum elinde *** Bizi güçlükler ayırsa da Umudum var hala yarın da Ben severim aşkın zorunu Kimi gider kolayına *** Benim yolumsa sana doğru Dolandı durdu Çıkmazmış bir sokakmış Meğer dönülmez oldu *** Dik yokuşlar uçurumlar Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde Kurtar desem de, sen vazgeçsen de Dönüp gitsem de sevgi mahkum elinde, mahkum elinde *** Benim yolumsa sana doğru Dolandı durdu Çıkmazmış bir sokakmış Meğer dönülmez oldu *** Dik yokuşlar uçurumlar Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde Kurtar desem de, sen vazgeçsen de Dönüp gitsem de sevgi mahkum elinde, mahkum elinde *** Mahkum elinde (kurtar desem de) Mahkum elinde (sen vazgeçsen de) (Kurtar desem de, mahkum elinde)