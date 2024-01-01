Aykut Gürel Presents Şarkı Sözleri
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Gökçe Bahadır
Aykut Gürel Presents
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Herkes seçer kendi yolunu
Bilmeski mutsuzluk mu sonu?
Şu günlük güneşlik dünyada
Bulur en zorunu
***
Herkes seçer kendi yolunu
Bilmeski mutsuzluk mu sonu?
Şu günlük güneşlik dünyada
Bulur en zorunu
***
Benim yolumsa sana doğru
Dolandı durdu
Çıkmazmış bir sokakmış
Meğer dönülmez oldu
***
Dik yokuşlar uçurumlar
Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde
Kurtar desem de, sen vazgeçsen de
Dönüp gitsem de sevgi mahkum elinde
***
Bizi güçlükler ayırsa da
Umudum var hala yarın da
Ben severim aşkın zorunu
Kimi gider kolayına
***
Benim yolumsa sana doğru
Dolandı durdu
Çıkmazmış bir sokakmış
Meğer dönülmez oldu
***
Dik yokuşlar uçurumlar
Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde
Kurtar desem de, sen vazgeçsen de
Dönüp gitsem de sevgi mahkum elinde, mahkum elinde
***
Benim yolumsa sana doğru
Dolandı durdu
Çıkmazmış bir sokakmış
Meğer dönülmez oldu
***
Dik yokuşlar uçurumlar
Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde
Kurtar desem de, sen vazgeçsen de
Dönüp gitsem de sevgi mahkum elinde, mahkum elinde
***
Mahkum elinde (kurtar desem de)
Mahkum elinde (sen vazgeçsen de)
(Kurtar desem de, mahkum elinde)