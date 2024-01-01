Aşkınla Ben Şarkı Sözleri
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Gökçe Kılınçer
Aşkınla Ben
Tüm Şarkıları
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Sen, yollarda gün gibi
Aşkınla ben senin
Arsız günler boyunca
***
Bul, enginde beni bul
Düşlerden, gel de çal
Sandım yokluk bu dünya, bir başıma
***
Koy ömrümden ömrüne sonsuza
Bak açacak yedi renk
***
Kal gecemde kal güneşten gir yanıma
Sar gündüzden sar geceden gir aklıma
Kal gecemde kal güneşten gir yanıma
Sar gündüzden sar geceden gir aklıma
***
Koy ömrümden sonsuza
Bak açacak yedi renk
***
Kal gecemde kal güneşten gir yanıma
Sar gündüzden sar geceden gir aklıma
Kal gecemde kal güneşten gir yanıma
Sar gündüzden sar geceden gir aklıma