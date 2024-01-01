Gökçe Kılınçer

Bilmece Söyle sen de beni sevdin mi Geceler boyu benle gezdin mi Söyle sen de benim oldun mu Alemlerde benle doldun mu *** Yollar uzun, yollar ince Kalbim çarptı işte seni görünce Özlem beni benden aldı Söyle şimdi sana ne kaldı *** Kalbim kırık kalbim ince Eller beni de böyle görünce Sensiz günler geceler Aştım yollar yine kendimce *** Söyle sen de beni sevdin mi Geceler boyu benle seviştin mi Söyle sen de benim oldun mu Alemlerde benle doldun mu *** Al beni gözlerinle ısıt biraz *** Sevdiğin ne varsa Hayallerle yaşat biraz *** Kalbimde bıraktığın bir hece Sanki her şeyde bir bilmece Kalbimde bıraktığın bir hece, ah Sanki her şeyde bir bilmece *** Söyle sen de beni sevdin mi Geceler boyu benle seviştin mi Söyle sen de benim oldun mu *** Alemlerde benle doldun mu Yollar uzun, yollar ince Bilemedim seni görünce Yollar uzun, yollar ince Görünce

Aşk Beni Bulunca Onu böyle bilmezdim Tutulmayan sözlerle Aşk beni vurdu Hem aldı hem de böldü Ateşinde oklar var Yanağımda yaşlarla Son bizi bulur Aşk alır hep yarıverir Sen Beni bulunca Gün olur da Kalbim burda Aşk Yine gelir ve Yaz olur ya Sormam etmem böyle Kimsin ne Sabahında hasret var Gidegelen izlerle Dar gibi gelir Ah beden gibi böyle Aşk Beni bulunca Gün olur da Kalbim burda Aşk Yine gelir ve Yaz olur ya Sormam etmem böyle Aşk Beni bulunca Gün olur da

Bir Başka Sevgiliyi Bir başka sevgiliyi Sevemem, sevemem, sevemem Dudakların ne sıcak Diyemem, diyemem, diyemem *** Şu kalbi başkasına Veremem, veremem, veremem Bir başka sevgiliyi Sevemem, sevemem, sevemem *** O gül dudaklarını Öpeyim, öpeyim, öpeyim Güzel yanaklarını Seveyim, seveyim, seveyim *** Şu kalbimi sana ben Vereyim, vereyim, vereyim Bırak sana meleğim Diyeyim, diyeyim, diyeyim (Baştan sona değiştir) *** Sevemem, sevemem, sevemem Dudakların ne sıcak Diyemem, diyemem, diyemem Şu kalbi başkasına Veremem, veremem, veremem *** Bir başka sevgiliyi Sevemem sevemem sevemem *** Bir başka sevgiliyi Sevemem sevemem sevemem (Baştan sona değiştir)

Güneşin Kızkardeşi Ucu yok bucağı yok Sarmıyor dünya Bana mı dar? *** Sen orda, ben de burda Dağıldık yer yer Neyim mi var? *** Koyma beni koyma Burda bu yerlerde Kalmam bu şehirde Sevgi bizi bekler *** Günüm yok gündüzüm yok Aşım var binbir, tadı mı var? *** Sarıyor her bir yanı Sanrılar bir bir, neyim mi var? *** Böyle sevilmez ki, şefkat verilmez ki *** Yansın içim yansın, sensiz edilmez ki *** Yollar aştım bitmez, aşklan *** Sor dedi yollar bana Adında binbir tadı mı var? *** Özledim ben çok onu Toplandım bir bir param da var *** Sayma beni sayma burda bu yerlerde Kalmam bu şehirde sevgi bizi bekler

Her Akşam Votka Rakı ve Şarap Sarhoşum ah düşünmekten Öldüm ben ah hep sevmekten *** Her akşam votka, rakı ve şarap İçtikçe delirir insan olur harap Kurtar beni bundan ne olursun yarab Bitsin artık bu korkunç serap serap *** Her akşam votka, rakı ve şarap İçtikçe delirir insan olur harap Kurtar beni bundan ne olursun yarab Bitsin artık bu korkunç serap *** Bittim ben ah düşünmekten Yoruldum ah hep sevmekten *** Votka, rakı ve şarap İçtikçe delirir insan olur harap Kurtar beni bundan ne olursun yarab Bitsin artık bu korkunç serap serap *** Her akşam votka, rakı ve şarap İçtikçe delirir insan olur harap Kurtar beni bundan ne olursun yarab Bitsin artık bu korkunç serap

Kalbimde İzi var Kalbim onun Bir izi var Al ki ne al Kan ne yazar Yol ölüme Düş bu gece Yollar Bilmem onun Bende nesi var Gün ışığı Dudağımda kanı var Yol ölüme Düş bu gece Yollar Kalsınlar Bende hep var Yollar Burda Kaldım Akşam İçim Geçince Onlar Bilmez Yol burda Yor beni yor Yollara say Kalbimi kır Onlara ver Onları sev Onları sev Onları Yol Burda Bilmem onun Bende nesi var Gün ışığı Dudağımda kanı var Yol ölüme Düş bu gece Yollar

Karakolda Ayna Var Karakolda ayna var, ayna var Kız kolunda damga var, damga var Gözlerinden bellidir Cevriyem Sende kara sevda var *** Denizlerin kumuyum, kumuyum Balıkların puluyum, puluyum Aç koynunu, ben geldim Cevriyem Ben de Allah kuluyum *** Moriye de fosforlum Bende Allah kuluyum *** Uuu Uuu Aaah Aah Aah Aah *** Denizlerin kumuyum, kumuyum Balıkların puluyum, puluyum Aç koynunu, ben geldim Cevriyem Ben de Allah kuluyum *** Moriye de fosforlum Ben de Allah kuluyum

Ne Tadı Var Bu Dünyanın Gelmezsen dönmezsen Öpmezsen sevmezsen *** Ne tadı var bu dünyanın Ne hayat ne rüyanın Ne bugünün ne yarının Ne sensiz hatıranın *** Ne tadı var bu dünyanın Ne hayat ne rüyanın Ne bugünün ne yarının Ne sensiz hatıranın *** Gelmezsen dönmezsen Öpmezsen sevmezsen *** Ağlamaya var mı nazım Yorgun düştü gözüm Vazgeçerim elbette ben Dönmez sevmez öpmezsen *** Ağlamaya var mı nazım Yorgun düştü gözüm Vazgeçerim elbette ben Dönmez sevmez öpmezsen *** Ne anlarım ben bu aşktan Dudakların uzakta Vazgeçtim ben bu sevgiden Sen düştün kalbimden *** Ne anlarım ben bu aşktan Dudakların uzakta Vazgeçtim ben bu sevgiden Sen düştün kalbimden

O Beni Bilmez O beni bilmez Bana hiç gülmez Giderim burdan Yanıyor evler *** Sabahlar olsun Yolu yok dursun Giderim bunlar Beni de kollar *** Yormadan bir düş daha Gülsen bana olur bal olur Düş yola günler sana dün de bana Al olur, yar olur, mor olur, bal olur *** O beni bilmez Bana hiç gülmez Sabahlar olsun Sonunda düşler *** Giderim burdan Soluyor evler Niye hep yanlız Geçiyor günler *** Yormadan bir düş daha Gülsen bana al olur bal olur Düş yola günler sana dün de bana Al olur, yar olur, mor olur, bal olur *** O beni bilmez Bana hiç gülmez Giderim burdan Yanıyor evler *** Sabahlar olsun Yolu yok dursun Giderim bunlar Beni de kollar