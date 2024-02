Gökçe Kılınçer

Söyle sen de beni sevdin mi Geceler boyu benle gezdin mi Söyle sen de benim oldun mu Alemlerde benle doldun mu *** Yollar uzun, yollar ince Kalbim çarptı işte seni görünce Özlem beni benden aldı Söyle şimdi sana ne kaldı *** Kalbim kırık kalbim ince Eller beni de böyle görünce Sensiz günler geceler Aştım yollar yine kendimce *** Söyle sen de beni sevdin mi Geceler boyu benle seviştin mi Söyle sen de benim oldun mu Alemlerde benle doldun mu *** Al beni gözlerinle ısıt biraz *** Sevdiğin ne varsa Hayallerle yaşat biraz *** Kalbimde bıraktığın bir hece Sanki her şeyde bir bilmece Kalbimde bıraktığın bir hece, ah Sanki her şeyde bir bilmece *** Söyle sen de beni sevdin mi Geceler boyu benle seviştin mi Söyle sen de benim oldun mu *** Alemlerde benle doldun mu Yollar uzun, yollar ince Bilemedim seni görünce Yollar uzun, yollar ince Görünce

Ucu yok bucağı yok Sarmıyor dünya Bana mı dar? *** Sen orda, ben de burda Dağıldık yer yer Neyim mi var? *** Koyma beni koyma Burda bu yerlerde Kalmam bu şehirde Sevgi bizi bekler *** Günüm yok gündüzüm yok Aşım var binbir, tadı mı var? *** Sarıyor her bir yanı Sanrılar bir bir, neyim mi var? *** Böyle sevilmez ki, şefkat verilmez ki *** Yansın içim yansın, sensiz edilmez ki *** Yollar aştım bitmez, aşklan *** Sor dedi yollar bana Adında binbir tadı mı var? *** Özledim ben çok onu Toplandım bir bir param da var *** Sayma beni sayma burda bu yerlerde Kalmam bu şehirde sevgi bizi bekler

Sarhoşum ah düşünmekten Öldüm ben ah hep sevmekten *** Her akşam votka, rakı ve şarap İçtikçe delirir insan olur harap Kurtar beni bundan ne olursun yarab Bitsin artık bu korkunç serap serap *** Her akşam votka, rakı ve şarap İçtikçe delirir insan olur harap Kurtar beni bundan ne olursun yarab Bitsin artık bu korkunç serap *** Bittim ben ah düşünmekten Yoruldum ah hep sevmekten *** Votka, rakı ve şarap İçtikçe delirir insan olur harap Kurtar beni bundan ne olursun yarab Bitsin artık bu korkunç serap serap *** Her akşam votka, rakı ve şarap İçtikçe delirir insan olur harap Kurtar beni bundan ne olursun yarab Bitsin artık bu korkunç serap