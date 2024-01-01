Gökçe Kılınçer

Yalnızam yol bilmezem Halin nedir görmezem Yanıyorum *** Aşkın böyle Düş kurmazam Sabah olmuş ben yatmazam Üşüyorum *** Ardımda bu sensiz yağmurda Niye kaldımsa canım yanına Bilemem kaç şerit var sana Yalnız yattığım bu son akşamda *** Gel bana, gel, gel, gel bana Bak neler aldım ben sana Gel bana, sen, sen, sen bana Bak neler aldım ben sana *** Korkum yoktur hain gece Çekil bulut hoş sevince *** Teselli bulmazdım ben asla Sensiz yıllarda canım aklımda Bilemem kaç şerit var sana Yalnız yattığım bu son akşamda *** Gel bana, gel, gel, gel bana Bak neler aldım ben sana Gel bana, sen, sen, sen bana Bak neler aldım ben sana *** Gel bana, gel, gel, gel bana Bak neler aldım ben sana Gel bana, sen, sen, sen bana Bak neler aldım ben sana