Bu Son Akşamda Şarkı Sözleri
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Gökçe Kılınçer
Bu Son Akşamda
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Yalnızam yol bilmezem
Halin nedir görmezem
Yanıyorum
***
Aşkın böyle
Düş kurmazam
Sabah olmuş ben yatmazam
Üşüyorum
***
Ardımda bu sensiz yağmurda
Niye kaldımsa canım yanına
Bilemem kaç şerit var sana
Yalnız yattığım bu son akşamda
***
Gel bana, gel, gel, gel bana
Bak neler aldım ben sana
Gel bana, sen, sen, sen bana
Bak neler aldım ben sana
***
Korkum yoktur hain gece
Çekil bulut hoş sevince
***
Teselli bulmazdım ben asla
Sensiz yıllarda canım aklımda
Bilemem kaç şerit var sana
Yalnız yattığım bu son akşamda
***
Gel bana, gel, gel, gel bana
Bak neler aldım ben sana
Gel bana, sen, sen, sen bana
Bak neler aldım ben sana
***
Gel bana, gel, gel, gel bana
Bak neler aldım ben sana
Gel bana, sen, sen, sen bana
Bak neler aldım ben sana