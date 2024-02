Gökçe Kılınçer

Ucu yok bucağı yok Sarmıyor dünya Bana mı dar? *** Sen orda, ben de burda Dağıldık yer yer Neyim mi var? *** Koyma beni koyma Burda bu yerlerde Kalmam bu şehirde Sevgi bizi bekler *** Günüm yok gündüzüm yok Aşım var binbir, tadı mı var? *** Sarıyor her bir yanı Sanrılar bir bir, neyim mi var? *** Böyle sevilmez ki, şefkat verilmez ki *** Yansın içim yansın, sensiz edilmez ki *** Yollar aştım bitmez, aşklan *** Sor dedi yollar bana Adında binbir tadı mı var? *** Özledim ben çok onu Toplandım bir bir param da var *** Sayma beni sayma burda bu yerlerde Kalmam bu şehirde sevgi bizi bekler

Söyle sen de beni sevdin mi Geceler boyu benle gezdin mi Söyle sen de benim oldun mu Alemlerde benle doldun mu *** Yollar uzun, yollar ince Kalbim çarptı işte seni görünce Özlem beni benden aldı Söyle şimdi sana ne kaldı *** Kalbim kırık kalbim ince Eller beni de böyle görünce Sensiz günler geceler Aştım yollar yine kendimce *** Söyle sen de beni sevdin mi Geceler boyu benle seviştin mi Söyle sen de benim oldun mu Alemlerde benle doldun mu *** Al beni gözlerinle ısıt biraz *** Sevdiğin ne varsa Hayallerle yaşat biraz *** Kalbimde bıraktığın bir hece Sanki her şeyde bir bilmece Kalbimde bıraktığın bir hece, ah Sanki her şeyde bir bilmece *** Söyle sen de beni sevdin mi Geceler boyu benle seviştin mi Söyle sen de benim oldun mu *** Alemlerde benle doldun mu Yollar uzun, yollar ince Bilemedim seni görünce Yollar uzun, yollar ince Görünce

Sarhoşum ah düşünmekten Öldüm ben ah hep sevmekten *** Her akşam votka, rakı ve şarap İçtikçe delirir insan olur harap Kurtar beni bundan ne olursun yarab Bitsin artık bu korkunç serap serap *** Her akşam votka, rakı ve şarap İçtikçe delirir insan olur harap Kurtar beni bundan ne olursun yarab Bitsin artık bu korkunç serap *** Bittim ben ah düşünmekten Yoruldum ah hep sevmekten *** Votka, rakı ve şarap İçtikçe delirir insan olur harap Kurtar beni bundan ne olursun yarab Bitsin artık bu korkunç serap serap *** Her akşam votka, rakı ve şarap İçtikçe delirir insan olur harap Kurtar beni bundan ne olursun yarab Bitsin artık bu korkunç serap