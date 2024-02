Gökçe Kılınçer

Sarhoşum ah düşünmekten Öldüm ben ah hep sevmekten *** Her akşam votka, rakı ve şarap İçtikçe delirir insan olur harap Kurtar beni bundan ne olursun yarab Bitsin artık bu korkunç serap serap *** Her akşam votka, rakı ve şarap İçtikçe delirir insan olur harap Kurtar beni bundan ne olursun yarab Bitsin artık bu korkunç serap *** Bittim ben ah düşünmekten Yoruldum ah hep sevmekten *** Votka, rakı ve şarap İçtikçe delirir insan olur harap Kurtar beni bundan ne olursun yarab Bitsin artık bu korkunç serap serap *** Her akşam votka, rakı ve şarap İçtikçe delirir insan olur harap Kurtar beni bundan ne olursun yarab Bitsin artık bu korkunç serap