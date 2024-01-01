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7/24 Dinle Kalbimde İzi Var

Kalbimde İzi Var Şarkı Sözleri

Gökçe Kılınçer Kalbimde İzi Var şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökçe Kılınçer Kalbimde İzi Var şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kalbimde İzi Var sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökçe Kılınçer

Gökçe Kılınçer

Kalbimde İzi Var

  • Kalbimde İzi var

  • Aşk Beni Bulunca

  • Bilmece

  • Bir Başka Sevgiliyi

  • Güneşin Kızkardeşi

  • Her Akşam Votka Rakı ve Şarap

  • Karakolda Ayna Var

  • Ne Tadı Var Bu Dünyanın

  • O Beni Bilmez

  • Yalan

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