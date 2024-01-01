Gökçe Kılınçer

Sev Derim Gün olur, söz biter Yaranı, kim öper? Zamanın kış ise, yazını kim çeker? *** Halini bilemem Yanına gelemem Saçını sevemem *** Az gibi, buz gibi Acıyan, iz gibi Ateşin, yanına Sönmeyen, köz gibi *** Yolunu bulamam Yanına varamam Sabahı sayamam *** Olur ki bir akşam Güzeldir her zaman Yanına bir insan *** Koy derim Sev derim Gül derim Sev derim *** Canımda Düşümde *** İçimde *** Kal derim *** Olur ki bir akşam Güzeldir her zaman Yanına bir insan *** Koy derim Sev derim *** Gül derim Sev derim

Neyleyim Hasret beni vurur Sen kalbimde otur Aylar oldu gelmedin Can ister bul beni Sar her şeyi geri Senli günler diledim Güzel adın kandı canım Eller bilmez yok sabahım Yalnız geçer ömrüm Gülmez neyleyim Sendin benim tek yoldaşım Gittin niye bir kardaşım Yalnız yollar gibi Günler neyleyim Neyleyim, neyleyim Neyleyim, neyleyim Neyleyim, neyleyim Neyleyim, neyleyim Uçurdun söz gibi Kalbinde sen beni Dermanım yok dertliyim Güzel adın kandı canım Eller bilmez yok sabahım Yalnız geçer ömrüm Gülmez neyleyim Sendin benim tek yoldaşım Gittin niye bir kardaşım Yalniz yolları gibi Günler neyleyim Neyleyim, neyleyim Neyleyim, neyleyim Neyleyim, neyleyim Neyleyim, neyleyim Güzel adın Eller bilmez Yalnız yolları gibi Neyleyim Sendin benim Bir kardaşım Gülmez neyleyim