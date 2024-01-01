Gökçe Kılınçer

-
Gözündeki ateş kalbimi yakınca
Sandım ki aşkımız ömür boyunca
Meğer bu bir oyunmuş, kolay oynanan
Beni sevdiğin var ya o bile yalan
***
Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan
***
Ayrılık yok artık, böyle demiştin
Bilsen seni nasıl, nasıl sevmiştim
Oysa gerçek farklıymış, uyandığım an
Anladım ki bu sevgi koca bir yalan
***
Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan
***
Söz vermiştin bana seninim diye
Başka bir aşk bulmuşsun yine kendine
Söyle mutlu mu şimdi kalbini çalan?
Yoksa bu yeni sevgin, o da mı yalan?
***
Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan
Yalan, yalan, yalan
-
Onu böyle bilmezdim
Tutulmayan sözlerle
Aşk beni vurdu
Hem aldı hem de böldü
Ateşinde oklar var
Yanağımda yaşlarla
Son bizi bulur
Aşk alır hep yarıverir
Sen
Beni bulunca
Gün olur da
Kalbim burda
Aşk
Yine gelir ve
Yaz olur ya
Sormam etmem böyle
Kimsin ne
Sabahında hasret var
Gidegelen izlerle
Dar gibi gelir
Ah beden gibi böyle
Aşk
Beni bulunca
Gün olur da
Kalbim burda
Aşk
Yine gelir ve
Yaz olur ya
Sormam etmem böyle
Aşk
Beni bulunca
Gün olur da
-
Söyle sen de beni sevdin mi
Geceler boyu benle gezdin mi
Söyle sen de benim oldun mu
Alemlerde benle doldun mu
***
Yollar uzun, yollar ince
Kalbim çarptı işte seni görünce
Özlem beni benden aldı
Söyle şimdi sana ne kaldı
***
Kalbim kırık kalbim ince
Eller beni de böyle görünce
Sensiz günler geceler
Aştım yollar yine kendimce
***
Söyle sen de beni sevdin mi
Geceler boyu benle seviştin mi
Söyle sen de benim oldun mu
Alemlerde benle doldun mu
***
Al beni gözlerinle ısıt biraz
***
Sevdiğin ne varsa
Hayallerle yaşat biraz
***
Kalbimde bıraktığın bir hece
Sanki her şeyde bir bilmece
Kalbimde bıraktığın bir hece, ah
Sanki her şeyde bir bilmece
***
Söyle sen de beni sevdin mi
Geceler boyu benle seviştin mi
Söyle sen de benim oldun mu
***
Alemlerde benle doldun mu
Yollar uzun, yollar ince
Bilemedim seni görünce
Yollar uzun, yollar ince
Görünce
-
Bir başka sevgiliyi
Sevemem, sevemem, sevemem
Dudakların ne sıcak
Diyemem, diyemem, diyemem
***
Şu kalbi başkasına
Veremem, veremem, veremem
Bir başka sevgiliyi
Sevemem, sevemem, sevemem
***
O gül dudaklarını
Öpeyim, öpeyim, öpeyim
Güzel yanaklarını
Seveyim, seveyim, seveyim
***
Şu kalbimi sana ben
Vereyim, vereyim, vereyim
Bırak sana meleğim
Diyeyim, diyeyim, diyeyim
(Baştan sona değiştir)
***
Sevemem, sevemem, sevemem
Dudakların ne sıcak
Diyemem, diyemem, diyemem
Şu kalbi başkasına
Veremem, veremem, veremem
***
Bir başka sevgiliyi
Sevemem sevemem sevemem
***
Bir başka sevgiliyi
Sevemem sevemem sevemem
(Baştan sona değiştir)
-
Ucu yok bucağı yok
Sarmıyor dünya
Bana mı dar?
***
Sen orda, ben de burda
Dağıldık yer yer
Neyim mi var?
***
Koyma beni koyma
Burda bu yerlerde
Kalmam bu şehirde
Sevgi bizi bekler
***
Günüm yok gündüzüm yok
Aşım var binbir, tadı mı var?
***
Sarıyor her bir yanı
Sanrılar bir bir, neyim mi var?
***
Böyle sevilmez ki, şefkat verilmez ki
***
Yansın içim yansın, sensiz edilmez ki
***
Yollar aştım bitmez, aşklan
***
Sor dedi yollar bana
Adında binbir tadı mı var?
***
Özledim ben çok onu
Toplandım bir bir param da var
***
Sayma beni sayma burda bu yerlerde
Kalmam bu şehirde sevgi bizi bekler
-
Sarhoşum ah düşünmekten
Öldüm ben ah hep sevmekten
***
Her akşam votka, rakı ve şarap
İçtikçe delirir insan olur harap
Kurtar beni bundan ne olursun yarab
Bitsin artık bu korkunç serap serap
***
Her akşam votka, rakı ve şarap
İçtikçe delirir insan olur harap
Kurtar beni bundan ne olursun yarab
Bitsin artık bu korkunç serap
***
Bittim ben ah düşünmekten
Yoruldum ah hep sevmekten
***
Votka, rakı ve şarap
İçtikçe delirir insan olur harap
Kurtar beni bundan ne olursun yarab
Bitsin artık bu korkunç serap serap
***
Her akşam votka, rakı ve şarap
İçtikçe delirir insan olur harap
Kurtar beni bundan ne olursun yarab
Bitsin artık bu korkunç serap
-
Kalbim onun
Bir izi var
Al ki ne al
Kan ne yazar
Yol ölüme
Düş bu gece
Yollar
Bilmem onun
Bende nesi var
Gün ışığı
Dudağımda kanı var
Yol ölüme
Düş bu gece
Yollar
Kalsınlar
Bende hep var
Yollar
Burda
Kaldım
Akşam
İçim
Geçince
Onlar
Bilmez
Yol burda
Yor beni yor
Yollara say
Kalbimi kır
Onlara ver
Onları sev
Onları sev
Onları
Yol
Burda
Bilmem onun
Bende nesi var
Gün ışığı
Dudağımda kanı var
Yol ölüme
Düş bu gece
Yollar
-
Karakolda ayna var, ayna var
Kız kolunda damga var, damga var
Gözlerinden bellidir Cevriyem
Sende kara sevda var
***
Denizlerin kumuyum, kumuyum
Balıkların puluyum, puluyum
Aç koynunu, ben geldim Cevriyem
Ben de Allah kuluyum
***
Moriye de fosforlum
Bende Allah kuluyum
***
Uuu
Uuu
Aaah
Aah
Aah
Aah
***
Denizlerin kumuyum, kumuyum
Balıkların puluyum, puluyum
Aç koynunu, ben geldim Cevriyem
Ben de Allah kuluyum
***
Moriye de fosforlum
Ben de Allah kuluyum
-
Gelmezsen dönmezsen
Öpmezsen sevmezsen
***
Ne tadı var bu dünyanın
Ne hayat ne rüyanın
Ne bugünün ne yarının
Ne sensiz hatıranın
***
Ne tadı var bu dünyanın
Ne hayat ne rüyanın
Ne bugünün ne yarının
Ne sensiz hatıranın
***
Gelmezsen dönmezsen
Öpmezsen sevmezsen
***
Ağlamaya var mı nazım
Yorgun düştü gözüm
Vazgeçerim elbette ben
Dönmez sevmez öpmezsen
***
Ağlamaya var mı nazım
Yorgun düştü gözüm
Vazgeçerim elbette ben
Dönmez sevmez öpmezsen
***
Ne anlarım ben bu aşktan
Dudakların uzakta
Vazgeçtim ben bu sevgiden
Sen düştün kalbimden
***
Ne anlarım ben bu aşktan
Dudakların uzakta
Vazgeçtim ben bu sevgiden
Sen düştün kalbimden
-
O beni bilmez
Bana hiç gülmez
Giderim burdan
Yanıyor evler
***
Sabahlar olsun
Yolu yok dursun
Giderim bunlar
Beni de kollar
***
Yormadan bir düş daha
Gülsen bana olur bal olur
Düş yola günler sana dün de bana
Al olur, yar olur, mor olur, bal olur
***
O beni bilmez
Bana hiç gülmez
Sabahlar olsun
Sonunda düşler
***
Giderim burdan
Soluyor evler
Niye hep yanlız
Geçiyor günler
***
Yormadan bir düş daha
Gülsen bana al olur bal olur
Düş yola günler sana dün de bana
Al olur, yar olur, mor olur, bal olur
***
O beni bilmez
Bana hiç gülmez
Giderim burdan
Yanıyor evler
***
Sabahlar olsun
Yolu yok dursun
Giderim bunlar
Beni de kollar