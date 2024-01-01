Gökçe Kılınçer

Zor Yollar Benim Sabah oldu yola dön, yola dön Ona dönme, bana dön, bana dön Bahar ile yaza dön, yaza dön Zor yollar benim *** Bilinmiyor akıbetim, hallarım Bir derdiyle yaktı benim bağlarım Siyah oldu allar ile güllerim Zor yollar benim *** Kara gece oldu bana arkadaş Ben insanım çoktur derde de sırdaş Kimi ana kime bacı ve gardaş Zor yollar benim Zor yollar benim

Neyleyim Hasret beni vurur Sen kalbimde otur Aylar oldu gelmedin Can ister bul beni Sar her şeyi geri Senli günler diledim Güzel adın kandı canım Eller bilmez yok sabahım Yalnız geçer ömrüm Gülmez neyleyim Sendin benim tek yoldaşım Gittin niye bir kardaşım Yalnız yollar gibi Günler neyleyim Neyleyim, neyleyim Neyleyim, neyleyim Neyleyim, neyleyim Neyleyim, neyleyim Uçurdun söz gibi Kalbinde sen beni Dermanım yok dertliyim Güzel adın kandı canım Eller bilmez yok sabahım Yalnız geçer ömrüm Gülmez neyleyim Sendin benim tek yoldaşım Gittin niye bir kardaşım Yalniz yolları gibi Günler neyleyim Neyleyim, neyleyim Neyleyim, neyleyim Neyleyim, neyleyim Neyleyim, neyleyim Güzel adın Eller bilmez Yalnız yolları gibi Neyleyim Sendin benim Bir kardaşım Gülmez neyleyim