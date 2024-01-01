Zor Yollar Benim Şarkı Sözleri
Gökçe Kılınçer Zor Yollar Benim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökçe Kılınçer Zor Yollar Benim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zor Yollar Benim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökçe Kılınçer
Zor Yollar Benim
-
Sabah oldu yola dön, yola dön
Ona dönme, bana dön, bana dön
Bahar ile yaza dön, yaza dön
Zor yollar benim
***
Bilinmiyor akıbetim, hallarım
Bir derdiyle yaktı benim bağlarım
Siyah oldu allar ile güllerim
Zor yollar benim
***
Kara gece oldu bana arkadaş
Ben insanım çoktur derde de sırdaş
Kimi ana kime bacı ve gardaş
Zor yollar benim
Zor yollar benim
-
Hasret beni vurur
Sen kalbimde otur
Aylar oldu gelmedin
Can ister bul beni
Sar her şeyi geri
Senli günler diledim
Güzel adın kandı canım
Eller bilmez yok sabahım
Yalnız geçer ömrüm
Gülmez neyleyim
Sendin benim tek yoldaşım
Gittin niye bir kardaşım
Yalnız yollar gibi
Günler neyleyim
Neyleyim, neyleyim
Neyleyim, neyleyim
Neyleyim, neyleyim
Neyleyim, neyleyim
Uçurdun söz gibi
Kalbinde sen beni
Dermanım yok dertliyim
Güzel adın kandı canım
Eller bilmez yok sabahım
Yalnız geçer ömrüm
Gülmez neyleyim
Sendin benim tek yoldaşım
Gittin niye bir kardaşım
Yalniz yolları gibi
Günler neyleyim
Neyleyim, neyleyim
Neyleyim, neyleyim
Neyleyim, neyleyim
Neyleyim, neyleyim
Güzel adın
Eller bilmez
Yalnız yolları gibi
Neyleyim
Sendin benim
Bir kardaşım
Gülmez neyleyim
-
Gün olur, söz biter
Yaranı, kim öper?
Zamanın kış ise, yazını kim çeker?
***
Halini bilemem
Yanına gelemem
Saçını sevemem
***
Az gibi, buz gibi
Acıyan, iz gibi
Ateşin, yanına
Sönmeyen, köz gibi
***
Yolunu bulamam
Yanına varamam
Sabahı sayamam
***
Olur ki bir akşam
Güzeldir her zaman
Yanına bir insan
***
Koy derim
Sev derim
Gül derim
Sev derim
***
Canımda
Düşümde
***
İçimde
***
Kal derim
***
Olur ki bir akşam
Güzeldir her zaman
Yanına bir insan
***
Koy derim
Sev derim
***
Gül derim
Sev derim