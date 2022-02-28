-
Bugün dolaştım sokaklarda
Gezdiğim, gördüğüm alıştığım yerlerde, yollarda
Ortaköy, taksim, boğaz civarında
Her şey hep aynı biz mi değiştik yoksa?
Eyvaaaahhh
***
Yirmili yaşlarım hani nerde aşklarım
Silinmiş birer birer hatalarım
Yirmili yaşlarım hani arkadaşlarım
Kaybolmuş birer birer anılarım
***
Bugün dolaştım sokaklarda
Gezdiğim, gördüğüm alıştığım yerlerde, yollarda
Yirmilide inan çok eğlenirsin
Otuzda ders alırsın, kırkta hesabı ödersin
***
Yirmili yaşlarım hani nerde aşklarım
Silinmiş birer birer hatalarım
Yirmili yaşlarım hani arkadaşlarım
Kaybolmuş birer birer anılarım, anılarım
-
Saçın yüzüne değse telini kıskanırım
Birine söz söylesen dilini kıskanırım
***
Saçın yüzüne değse telini kıskanırım
Birine söz söylesen dilini kıskanırım
***
Kıskanırım seni ben kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım öleceğim derdimden
***
Kıskanırım seni ben kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım öleceğim derdimden
***
Sakın takma göğsüne gülünü kıskanırım
Seni saran kemerden belini kıskanırım
Deli ediyor beni gezinir her yerini
Okşadıkça tenini elini kıskanırım
***
Kıskanırım seni ben kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım öleceğim derdimden
***
Kıskanırım seni ben kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım öleceğim derdimden
-
Dostlar gelin şöyle oturalım böyle
Kime ne be kime ne be
Sofralar kurulsun muhabbet açılsın
Kime ne be kime ne be
***
Beni seven böyle kabul etse keşke
Ah nerede vah nerede
İstemezse kendi defolup gitse be
Kime ne be kime ne kime ne be kime ne
***
Kime ne hayatımdan yaptığımdan saçlarımdan
Kafamdaki çat çat çatlağımdan dostlarımdan
***
Sen şansını dene sakın olmaz deme
Olmaz deme olmaz deme
Hayat inan kısa yaşa doya doya
Kime ne be kime ne be
***
Beni seven böyle kabul etse keşke
Ah nerede vah nerede
İstemezse kendi defolup gitse be
Kime ne be kime ne kime ne be kime ne
***
Kime ne hayatımdan yaptığımdan saçlarımdan
Kafamdaki çat çat çatlağımdan dostlarımdan
-
Ay, bana bi' şeyler oluyo'
Sanki kalbim yerinden çıkıyo'
Ay, bana bi' şeyler oluyo'
Sanki kalbim yerinden çıkıyo'
***
Gidemem o gelmezse
Terk edemem burayı
Yok artık, olmadı
Olmuyor
***
Doymadık, doyamadık birbirimize
Kıskançlıktan çıldıranlar duysun, oh olsun size
Sığmadık, sığamadık kalplerimize
Kıskançlıktan çıldıranlar duysun, oh olsun size
***
Ay ışığı saçına vuruyo'
Sanki gece bizi yatağına çağırıyo'
Ay ışığı üstüme yağıyo'
Sanki gece bizi aşka davet ediyo'
***
Gidemem o gelmezse
Terk edemem burayı
Yok artık, olmadı
Olmuyor
***
Doymadık, doyamadık birbirimize
Kıskançlıktan çıldıranlar duysun, oh olsun size
Sığmadık, sığamadık kalplerimize
Kıskançlıktan çıldıranlar duysun, oh olsun size
***
Doymadık, doyamadık birbirimize
Kıskançlıktan çıldıranlar duysun, oh olsun size
Sığmadık, sığamadık kalplerimize
Kıskançlıktan çıldıranlar duysun, oh olsun size
***
Doymadık, doyamadık birbirimize
Kıskançlıktan çıldıranlar duysun, oh olsun size
Sığmadık, sığamadık kalplerimize
Kıskançlıktan çıldıranlar duysun, oh olsun size be
***
Oh olsun size
-
Geçmiyor günlerim, kalbim hep senin
Bitmiyor dertlerim, her gece içerim
Geçmiyor günlerim, kalbim hep senin
Bitmiyor dertlerim, her gece içerim
Dertliyim dostlarım herkesten kaçtım
Dönüyorum özüme yeter artık allahım
***
Sorma neden diye, içiyoruz her gece a aaa
Kaçma hemen gitme sabaha kadar seninle
***
Bana sabret diyorlar, anlamıyorlar
Derdimi anlatınca, dinlemiyorlar
Yorgunum dostlarım herkesten kaçtım
Dönüyorum özüme yeter artık allahım
***
Sorma neden diye, içiyoruz her gece a aaa
Kaçma hemen gitme sabaha kadar seninle
***
Sorma neden diye, içiyoruz her gece
Kaçma hemen gitme sabaha kadar seninle
***
Sorma neden diye, içiyoruz her gece a aaa
Kaçma hemen gitme sabaha kadar seninle
***
Sorma neden diye, içiyoruz her gece a aaa
Kaçma hemen gitme sabaha kadar seninle
***
Sorma neden diye, içiyoruz her gece a aaa
Kaçma hemen gitme sabaha kadar seninle
-
Sensiz kaldım yine bak gördün mü ne hale geldim
İçtim içtim bak şişeler kadehler devirdim
Gezdim tozdum yine her yerde avare avare
İş güç dostlar aile merhem olamadı derdime
***
Buraya kadarmış mı bilmem
Anıları bir kalemde silemem
Unutmak mümkün değil asla
Bundan sonra merhaba merhabamı
***
Yoksa yoksa bitti mi bitti mi söyle
Sakın söyleme bitti mi doğruyu söyle
Ahh yoksa yoksa bitti mi bitti mi söyle
Dur sakın söyleme bitti mi doğruyu söyle
-
Sana başkası dokunuyor
Başkası canım diyor yanımda
Başkası gülüyor
Başkası ağlıyor omzunda
***
Seni başkası kokluyor
Başkası uyanıyor yatağında
Başkası sarıyor
Başkası öpüyor dudağından
***
Dayanamıyorum inan
Katlanamıyorum inan
Dayanamıyorum inan
Dayanamıyorum inan
Katlanamıyorum inan
Hiç hiçbir şey eskisi gibi olmaz
Buna kalbim daha fazla dayanmaz
***
Bana başkası dokunuyor
Başkası canım diyor yanımda
Başkası gülüyor
Başkası ağlıyor omzumda
***
Beni başkası kokluyor
Başkası uyanıyor yatağımda
Başkası sarıyor
Başkası öpüyor dudağımdan
***
Dayanamıyorum inan
Katlanamıyorum inan
Dayanamıyorum inan
Hiç hiçbir şey eskisi gibi olmaz
Buna kalbim daha fazla dayanmaz
-
Kendi başına buyruk
Herkes peşimde kuyruk
Parmağımın ucuna doladığım
Herkesin ahını almışım ki
***
Bana bakışına kul köle
Her cümlen ezberimde
Ne yediğini içtiğini bilmesem
N'apardım bilmem
***
N'apardım bilmem
Seni bir gün görmesem
Sesini bile duymasam
N'apardım bilmem
***
Ben eserdim yel gibi
Gürler giderdim şimşek gibi
Kafam atar aramazdım,
canım ister kıramazdı
Etraftaki kimse beni
***
Şimdi dizinin dibinde
İplerim senin elinde
Üşümüş kedi yavrusu gibi sensiz
N'apardım bilmem
***
N'apardım bilmem
Seni bir gün görmesem
Sesini bile duymasam
N'apardım bilmem
***
Bu nasıl bir aşk
Söyle neden bu yaş
Hadi gel ne olur yine olalım
Bitmesin bu deli aşk
***
N'apardım bilmem
Seni bir gün görmesem
Sesini bile duymasam32
N'apardım bilmem
-
Tuttu fırlattı kalbimi ezdi üstünü çiğnedi
Zamanla geçer dedi zamanla zamanla
***
Aşkı çabuk söndü beni pabucunun ucuyla
Eze eze geçti ve gitti
Geri sardık hep aynı sahneyi oynadık
Durduk keyfince arada bir canı cananı
Ama hiç kimsesi oldum çok yoruldum
Bir sağa bir sola yalpalandım durdum
Onu görünce teslim oldum
Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere
***
Tuttu fırlattı kalbimi ezdi üstünü çiğnedi
Zamanla geçer dedi zamanla zamanla
***
Tuttu fırlattı kalbimi, tuttu fırlattı kalbimi
Tuttu fırlattı kalbimi, tuttu fırlattı kalbimi
-