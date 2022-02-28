Aksiyondayım Şarkı Sözleri
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Kendi kendine, gelin güvey olmuş
Bak bi de kendini beğeniyormuş.
Ona buna bakarak, taklit yaparak
Tarih yazacağını sanıyormuş.
***
Yerin altında uçabildiğin gibi,
Keşke gerçekte uçsaydın
O toxic dilinle, değil de yaptığınla
Star olsaydın
***
Renkler, zevkler tartışılmaz asla,
Bugün gün boyu ne yaptın mesela?
Ona buna şuna, yine oldun mu salça?
Sorumluluk şapkasını tak artık kafana
***
Aksiyondayım bu gece inat
Başımı derde sokarım kafa pilot
Deli diyorlar deli deli
Şaka yapıyorum sanıyorsun di mi?
***
Bu dünyanın kanunu böyle,
sen de oyna kuralına göre,
ya da her şeye eyvallah diyerek,
çekilip sen de otur köşene
***
Mütevazi olduğun için seni
aptal yerine koyan oldu mu?
klavye delikanlılarının ağzına gün boyu hiç sakız oldun mu?
***
Renkler, zevkler tartışılmaz asla,
Bugün gün boyu ne yaptın mesela?
Ona buna şuna yine oldun mu salça?
Sorumluluk şapkasını tak artık kafana.
***
Aksiyondayım bu gece inat
Başımı derde sokarım kafa pilot
Deli diyorlar deli deli
Şaka yapıyorum sanıyorsun di mi?