Kendi kendine, gelin güvey olmuş Bak bi de kendini beğeniyormuş. Ona buna bakarak, taklit yaparak Tarih yazacağını sanıyormuş. *** Yerin altında uçabildiğin gibi, Keşke gerçekte uçsaydın O toxic dilinle, değil de yaptığınla Star olsaydın *** Renkler, zevkler tartışılmaz asla, Bugün gün boyu ne yaptın mesela? Ona buna şuna, yine oldun mu salça? Sorumluluk şapkasını tak artık kafana *** Aksiyondayım bu gece inat Başımı derde sokarım kafa pilot Deli diyorlar deli deli Şaka yapıyorum sanıyorsun di mi? *** Bu dünyanın kanunu böyle, sen de oyna kuralına göre, ya da her şeye eyvallah diyerek, çekilip sen de otur köşene *** Mütevazi olduğun için seni aptal yerine koyan oldu mu? klavye delikanlılarının ağzına gün boyu hiç sakız oldun mu? *** Renkler, zevkler tartışılmaz asla, Bugün gün boyu ne yaptın mesela? Ona buna şuna yine oldun mu salça? Sorumluluk şapkasını tak artık kafana. *** Aksiyondayım bu gece inat Başımı derde sokarım kafa pilot Deli diyorlar deli deli Şaka yapıyorum sanıyorsun di mi?