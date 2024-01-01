Armağan Armağan *** Bir daha sevebiliriz elimiz mecbur Yeniden gülebiliriz ağlama bir dur *** Kalpler kirgin atsa da Gozler durgun baksa da Yollar mavi denizlere Cikacak elbet *** Çatma kasini bi gul bana yakma beni bu defa Kalbimde biriken sevdalar Aç susuz hasret sana Catma kasini bi gul bana Yakma beni bu defa Kalbimde biriken sevdalar armagan olsun sana

Artist Çok şımarttım ben seni, hep kandırdım kendimi Belki düzelir diye, bekledim senelerce *** Sensiz olamam sanma bittin bile baksana Orda burada konuşma artistlik yapma bana *** Gözlerindi ilk gülen, sen değildin ilk giden Beni yıkıp da geçen artist misin nesin sen *** Maalesef zaman doldu bu laflara karnım doydu İnandım kandım sana artistlik yapma bana

Aşık Olmak İstemiyorum Saklarsam gözlerimi, ona baksam ne olur belki de kaybolurum Güneşle parıldayan saçlarını görmezsem belki de kurtulurum *** Değerse elin elime, tenin tenime belki de tutuşurum Bunun yolundan geçmezsem bir daha belki de unuturum *** Aah ben geceye aşık oldum, ona değil Aay ışığına aşık oldum, ona değil İstemiyorum, istemiyorum onu görmek aşık olmak istemiyorum Umutsuz gündüzler, kapkara geceler aşık olmak istemiyorum (Bir daha da istemiyorum)

Vazgeçmeseydin Keşke Bıraksam dağılsam yine dört bir yere Oradan ulaşsam sana öpsem koklasam Vazgeçmeseydin keşke değmez miydi denemeye *** Yine de yaşarım ben böyle şarkılar söylerim Yine kendime iyi bakarım merak etme Bir derin of çekerim ki ne of Dostlar bile bilmez acımı Kendi içimde yaşarım bu yangını *** Niye beni bırakıp gittin Niye (niye) sana çok değer verdim Niye (niye) yalanlar söyledim kendime (kendime) Dünyamı durdurup gittin *** Niye beni bırakıp gittin Niye (niye) sana çok değer verdim Niye (niye) yalanlar söyledim kendime (kendime) Dünyamı durdurup gittin niye *** Bıraksam dağılsam yine dört bir yere Oradan ulaşsam sana öpsem koklasam Değmez miydi denemeye *** Yine de yaşarım ben böyle şarkılar söylerim Yine kendime iyi bakarım merak etme Bir derin of çekerim ki ne of Dostlar bile bilmez acımı Kendi içimde yaşarım bu yangını *** Niye beni bırakıp gittin Niye (niye) sana çok değer verdim Niye (niye) yalanlar söyledim kendime Dünyamı durdurup gittin *** Niye beni bırakıp gittin Niye (niye) sana çok değer verdim Niye (niye) yalanlar söyledim kendime (kendime) Dünyamı durdurup gittin niye

Aynaların Ardından Aynaların Ardından Bana Neden Bakıyorsun Kanattığın Yaralarda Hala Neden Kanıyorsun Sabah Uyandığımda Sanki Sarılıyorsun Rüyamda Kabusumda Hala Neden Oluyorsun *** Açıldığım Denizlerde Bir Liman Oluyorsun Cennetin Adasında Kaçtıkça Kovalıyorsun *** Sırtıma Hüzün Esiyor, Üşüyorum Kalbimi Acı Sarıyor, Yanıyorum Burda Kaldım Aşksız, Sevdasız *** Sırtıma Hüzün Esiyor, Üşüyorum Kalbimi Acı Sarıyor, Yanıyorum Burda Kaldım Aşksız, Sevdasız *** Aynaların Ardından Bana Neden Bakıyorsun Kanattığın Yaralarda Hala Neden Kanıyorsun Açıldığım Denizlerde Bir Liman Oluyorsun Cennetin Adasında Kaçtıkça Kovalıyorsun *** Sırtıma Hüzün Esiyor, Üşüyorum Kalbimi Acı Sarıyor, Yanıyorum Burda Kaldım Aşksız, Sevdasız *** Sırtıma Hüzün Esiyor, Üşüyorum Kalbimi Acı Sarıyor, Yanıyorum Burda Kaldım Aşksız, Sevdasız *** Açıldığım Denizlerde Bir Liman Oluyorsun Cennetin Adasında Kaçtıkça Kovalıyorsun *** Sırtıma Hüzün Esiyor, Üşüyorum Kalbimi Acı Sarıyor, Yanıyorum Burda Kaldım Aşksız, Sevdasız *** Sırtıma Hüzün Esiyor, Üşüyorum Kalbimi Acı Sarıyor, Yanıyorum Burda Kaldım Aşksız, Sevdasız Burda Kaldım Aşksız, Sevdasız

Fani Dünya Nereden geldik nereye gideriz Biz bu alemi çok fazla bilmeyiz Bazen ağlar bazen güleriz Yer içer uyuruz bir de severiz *** Hem kızdım hem güldüm ben halime Sonra dedim ki söz ver kendine Karşıma çıkanı sev şu dünyada Vakit geç olmadan sarıl sen hayata *** Fani fani dünya fani Yaşarız bizde ne olmuş yani Aşk ızdırapsa tek nefeste çekeriz Gelsin ne olmuş yani