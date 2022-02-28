Çok şımarttım ben seni, hep kandırdım kendimi Belki düzelir diye, bekledim senelerce *** Sensiz olamam sanma bittin bile baksana Orda burada konuşma artistlik yapma bana *** Gözlerindi ilk gülen, sen değildin ilk giden Beni yıkıp da geçen artist misin nesin sen *** Maalesef zaman doldu bu laflara karnım doydu İnandım kandım sana artistlik yapma bana

Saklarsam gözlerimi, ona baksam ne olur belki de kaybolurum Güneşle parıldayan saçlarını görmezsem belki de kurtulurum *** Değerse elin elime, tenin tenime belki de tutuşurum Bunun yolundan geçmezsem bir daha belki de unuturum *** Aah ben geceye aşık oldum, ona değil Aay ışığına aşık oldum, ona değil İstemiyorum, istemiyorum onu görmek aşık olmak istemiyorum Umutsuz gündüzler, kapkara geceler aşık olmak istemiyorum (Bir daha da istemiyorum)