Saklarsam gözlerimi, ona baksam ne olur belki de kaybolurum Güneşle parıldayan saçlarını görmezsem belki de kurtulurum *** Değerse elin elime, tenin tenime belki de tutuşurum Bunun yolundan geçmezsem bir daha belki de unuturum *** Aah ben geceye aşık oldum, ona değil Aay ışığına aşık oldum, ona değil İstemiyorum, istemiyorum onu görmek aşık olmak istemiyorum Umutsuz gündüzler, kapkara geceler aşık olmak istemiyorum (Bir daha da istemiyorum)