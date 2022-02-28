Kırmızı Kurdele Şarkı Sözleri
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Saklarsam gözlerimi, ona baksam ne olur belki de kaybolurum
Güneşle parıldayan saçlarını görmezsem belki de kurtulurum
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Değerse elin elime, tenin tenime belki de tutuşurum
Bunun yolundan geçmezsem bir daha belki de unuturum
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Aah ben geceye aşık oldum, ona değil
Aay ışığına aşık oldum, ona değil
İstemiyorum, istemiyorum onu görmek aşık olmak istemiyorum
Umutsuz gündüzler, kapkara geceler aşık olmak istemiyorum
(Bir daha da istemiyorum)
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Çok şımarttım ben seni, hep kandırdım kendimi
Belki düzelir diye, bekledim senelerce
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Sensiz olamam sanma bittin bile baksana
Orda burada konuşma artistlik yapma bana
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Gözlerindi ilk gülen, sen değildin ilk giden
Beni yıkıp da geçen artist misin nesin sen
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Maalesef zaman doldu bu laflara karnım doydu
İnandım kandım sana artistlik yapma bana
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