Ayrılamam ben senden Demiştin sen hatırla Beraberken ne mutlu Ne de mesuttuk oysa *** Ne çok sevmiştim seni Bunu yapana kadar Meğer herşey yalanmış Ben ne aptal aşığım *** Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Aklımdan beynimden her yerimden *** Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Aklımdan beynimden her yerimden *** Ne çok sevmiştim seni Bunu yapana kadar Meğer herşey yalanmış Ben ne aptal aşığım *** Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Aklımdan beynimden her yerimden *** Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Aklımdan beynimden her yerimden