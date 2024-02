Bıraksam dağılsam yine dört bir yere Oradan ulaşsam sana öpsem koklasam Vazgeçmeseydin keşke değmez miydi denemeye *** Yine de yaşarım ben böyle şarkılar söylerim Yine kendime iyi bakarım merak etme Bir derin of çekerim ki ne of Dostlar bile bilmez acımı Kendi içimde yaşarım bu yangını *** Niye beni bırakıp gittin Niye (niye) sana çok değer verdim Niye (niye) yalanlar söyledim kendime (kendime) Dünyamı durdurup gittin *** Niye beni bırakıp gittin Niye (niye) sana çok değer verdim Niye (niye) yalanlar söyledim kendime (kendime) Dünyamı durdurup gittin niye *** Bıraksam dağılsam yine dört bir yere Oradan ulaşsam sana öpsem koklasam Değmez miydi denemeye *** Yine de yaşarım ben böyle şarkılar söylerim Yine kendime iyi bakarım merak etme Bir derin of çekerim ki ne of Dostlar bile bilmez acımı Kendi içimde yaşarım bu yangını *** Niye beni bırakıp gittin Niye (niye) sana çok değer verdim Niye (niye) yalanlar söyledim kendime Dünyamı durdurup gittin *** Niye beni bırakıp gittin Niye (niye) sana çok değer verdim Niye (niye) yalanlar söyledim kendime (kendime) Dünyamı durdurup gittin niye