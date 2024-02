Küçüktüm ah, hem de çok küçüktüm ben Görmezdim ah, her şeyi bilmezdim ben Küçüktüm ah, hem de çok küçüktüm ben Babam şöyle derdi "Kızım sana diyemiyorum, etrafa diyeyim" Kollarında bir ömür kalamam, giderim ben Geçti yıllar tay tay tay, şimdi bana müsade bay Baba baba kızın büyüdü bak, tek derdi okumak Artık rahat ol, biraz bırak Baba bana uzaktan bi' bak, tek derdi okumak Artık rahat ol, biraz bırak Küçüktüm ah, hem de çok küçüktüm ben Görmezdim ah, her şeyi bilmezdim ben Küçüktüm ah, hem de çok küçüktüm ben Babam şöyle derdi "Kızım sana güveniyorum, etrafa değil" Kollarında bir ömür kalamam, giderim ben Geçti yıllar tay tay tay, şimdi bana müsade bay Baba baba kızın büyüdü bak, tek derdi okumak Artık rahat ol, biraz bırak Baba bana uzaktan bi' bak, tek derdi okumak Artık rahat ol, biraz bırak Baba baba kızın büyüdü bak, tek derdi okumak Artık rahat ol, biraz bırak Baba bana uzaktan bi' bak, tek derdi okumak Artık rahat ol, biraz bırak Baba baba kızın büyüdü bak, tek derdi okumak Artık rahat ol, biraz bırak Baba bana uzaktan bi' bak, tek derdi okumak Artık rahat ol, biraz bırak Baba baba kızın büyüdü bak, tek derdi okumak Artık rahat ol, biraz bırak Baba bana uzaktan bi' bak, tek derdi okumak Artık rahat ol, biraz bırak

Ayrılamam ben senden Demiştin sen hatırla Beraberken ne mutlu Ne de mesuttuk oysa *** Ne çok sevmiştim seni Bunu yapana kadar Meğer herşey yalanmış Ben ne aptal aşığım *** Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Aklımdan beynimden her yerimden *** Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Aklımdan beynimden her yerimden *** Ne çok sevmiştim seni Bunu yapana kadar Meğer herşey yalanmış Ben ne aptal aşığım *** Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Aklımdan beynimden her yerimden *** Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Aklımdan beynimden her yerimden