Bitti Mi Sensiz kaldım yine bak gördün mü ne hale geldim İçtim içtim bak şişeler kadehler devirdim Gezdim tozdum yine her yerde avare avare İş güç dostlar aile merhem olamadı derdime *** Buraya kadarmış mı bilmem Anıları bir kalemde silemem Unutmak mümkün değil asla Bundan sonra merhaba merhabamı *** Yoksa yoksa bitti mi bitti mi söyle Sakın söyleme bitti mi doğruyu söyle Ahh yoksa yoksa bitti mi bitti mi söyle Dur sakın söyleme bitti mi doğruyu söyle

Kıskanırım Seni Ben Saçın yüzüne değse telini kıskanırım Birine söz söylesen dilini kıskanırım *** Saçın yüzüne değse telini kıskanırım Birine söz söylesen dilini kıskanırım *** Kıskanırım seni ben kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım öleceğim derdimden *** Kıskanırım seni ben kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım öleceğim derdimden *** Sakın takma göğsüne gülünü kıskanırım Seni saran kemerden belini kıskanırım Deli ediyor beni gezinir her yerini Okşadıkça tenini elini kıskanırım *** Kıskanırım seni ben kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım öleceğim derdimden *** Kıskanırım seni ben kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım öleceğim derdimden

Kime Ne Dostlar gelin şöyle oturalım böyle Kime ne be kime ne be Sofralar kurulsun muhabbet açılsın Kime ne be kime ne be *** Beni seven böyle kabul etse keşke Ah nerede vah nerede İstemezse kendi defolup gitse be Kime ne be kime ne kime ne be kime ne *** Kime ne hayatımdan yaptığımdan saçlarımdan Kafamdaki çat çat çatlağımdan dostlarımdan *** Sen şansını dene sakın olmaz deme Olmaz deme olmaz deme Hayat inan kısa yaşa doya doya Kime ne be kime ne be *** Beni seven böyle kabul etse keşke Ah nerede vah nerede İstemezse kendi defolup gitse be Kime ne be kime ne kime ne be kime ne *** Kime ne hayatımdan yaptığımdan saçlarımdan Kafamdaki çat çat çatlağımdan dostlarımdan

Oh Olsun Ay, bana bi' şeyler oluyo' Sanki kalbim yerinden çıkıyo' Ay, bana bi' şeyler oluyo' Sanki kalbim yerinden çıkıyo' *** Gidemem o gelmezse Terk edemem burayı Yok artık, olmadı Olmuyor *** Doymadık, doyamadık birbirimize Kıskançlıktan çıldıranlar duysun, oh olsun size Sığmadık, sığamadık kalplerimize Kıskançlıktan çıldıranlar duysun, oh olsun size *** Ay ışığı saçına vuruyo' Sanki gece bizi yatağına çağırıyo' Ay ışığı üstüme yağıyo' Sanki gece bizi aşka davet ediyo' *** Gidemem o gelmezse Terk edemem burayı Yok artık, olmadı Olmuyor *** Doymadık, doyamadık birbirimize Kıskançlıktan çıldıranlar duysun, oh olsun size Sığmadık, sığamadık kalplerimize Kıskançlıktan çıldıranlar duysun, oh olsun size *** Doymadık, doyamadık birbirimize Kıskançlıktan çıldıranlar duysun, oh olsun size Sığmadık, sığamadık kalplerimize Kıskançlıktan çıldıranlar duysun, oh olsun size *** Doymadık, doyamadık birbirimize Kıskançlıktan çıldıranlar duysun, oh olsun size Sığmadık, sığamadık kalplerimize Kıskançlıktan çıldıranlar duysun, oh olsun size be *** Oh olsun size

20'li Yaşlarım Bugün dolaştım sokaklarda Gezdiğim, gördüğüm alıştığım yerlerde, yollarda Ortaköy, taksim, boğaz civarında Her şey hep aynı biz mi değiştik yoksa? Eyvaaaahhh *** Yirmili yaşlarım hani nerde aşklarım Silinmiş birer birer hatalarım Yirmili yaşlarım hani arkadaşlarım Kaybolmuş birer birer anılarım *** Bugün dolaştım sokaklarda Gezdiğim, gördüğüm alıştığım yerlerde, yollarda Yirmilide inan çok eğlenirsin Otuzda ders alırsın, kırkta hesabı ödersin *** Yirmili yaşlarım hani nerde aşklarım Silinmiş birer birer hatalarım Yirmili yaşlarım hani arkadaşlarım Kaybolmuş birer birer anılarım, anılarım

Sorma Neden Geçmiyor günlerim, kalbim hep senin Bitmiyor dertlerim, her gece içerim Geçmiyor günlerim, kalbim hep senin Bitmiyor dertlerim, her gece içerim Dertliyim dostlarım herkesten kaçtım Dönüyorum özüme yeter artık allahım *** Sorma neden diye, içiyoruz her gece a aaa Kaçma hemen gitme sabaha kadar seninle *** Bana sabret diyorlar, anlamıyorlar Derdimi anlatınca, dinlemiyorlar Yorgunum dostlarım herkesten kaçtım Dönüyorum özüme yeter artık allahım *** Sorma neden diye, içiyoruz her gece a aaa Kaçma hemen gitme sabaha kadar seninle *** Sorma neden diye, içiyoruz her gece Kaçma hemen gitme sabaha kadar seninle *** Sorma neden diye, içiyoruz her gece a aaa Kaçma hemen gitme sabaha kadar seninle *** Sorma neden diye, içiyoruz her gece a aaa Kaçma hemen gitme sabaha kadar seninle *** Sorma neden diye, içiyoruz her gece a aaa Kaçma hemen gitme sabaha kadar seninle

Başkası Sana başkası dokunuyor Başkası canım diyor yanımda Başkası gülüyor Başkası ağlıyor omzunda *** Seni başkası kokluyor Başkası uyanıyor yatağında Başkası sarıyor Başkası öpüyor dudağından *** Dayanamıyorum inan Katlanamıyorum inan Dayanamıyorum inan Dayanamıyorum inan Katlanamıyorum inan Hiç hiçbir şey eskisi gibi olmaz Buna kalbim daha fazla dayanmaz *** Bana başkası dokunuyor Başkası canım diyor yanımda Başkası gülüyor Başkası ağlıyor omzumda *** Beni başkası kokluyor Başkası uyanıyor yatağımda Başkası sarıyor Başkası öpüyor dudağımdan *** Dayanamıyorum inan Katlanamıyorum inan Dayanamıyorum inan Hiç hiçbir şey eskisi gibi olmaz Buna kalbim daha fazla dayanmaz

Ne Yapardım Kendi başına buyruk Herkes peşimde kuyruk Parmağımın ucuna doladığım Herkesin ahını almışım ki *** Bana bakışına kul köle Her cümlen ezberimde Ne yediğini içtiğini bilmesem N'apardım bilmem *** N'apardım bilmem Seni bir gün görmesem Sesini bile duymasam N'apardım bilmem *** Ben eserdim yel gibi Gürler giderdim şimşek gibi Kafam atar aramazdım, canım ister kıramazdı Etraftaki kimse beni *** Şimdi dizinin dibinde İplerim senin elinde Üşümüş kedi yavrusu gibi sensiz N'apardım bilmem *** N'apardım bilmem Seni bir gün görmesem Sesini bile duymasam N'apardım bilmem *** Bu nasıl bir aşk Söyle neden bu yaş Hadi gel ne olur yine olalım Bitmesin bu deli aşk *** N'apardım bilmem Seni bir gün görmesem Sesini bile duymasam32 N'apardım bilmem