-
ben senin böğürtlenli reçelin
meleğin bebeğin herşeyin
***
Dedim ya nasıl bitti
Herkes hep bunu istedi
***
biiteerr
Bu acı beklemeye değer
***
Ben melek yüzlü şeytan
Yalancı düzenbozan
Hep uçlarda yaşayan
Hayatı umursamayan
***
Dedim ya nasıl bitti
Herkes hep bunu istedi
***
Biiteer
Bu acı beklemeye değer
-
Kim görmüş kim sevmiş benim kadar
Mucize aşklar yaşadım.
Kim ölmüş benim kadar
Kim görmüş kim sevmiş benim kadar
Mucize aşklar yaşadım.
Kim ölmüş benim kadar
***
Şarabı şişeden içmişim
Balı peteğinden yemişim.
Hergün şarkı söylemişim
Bunu bir ben bilmişim.
***
Şarabı şişeden içmişim.
Balı peteğinden yemişim.
Hergün şarkı söylemişim
Bunu bir ben bilmişim.
***
Vay be, ben neymişim
Vay be, ben neymişim
Vay be, ben neymişim
Vay be, ben neymişim
Vay be...
***
Hiç kimse, hiç kimse benim kadar
Tanıyamaz asla seni, sen kendinde buldun beni
Hiç kimse, hiç kimse benim kadar
Tanıyamaz asla seni, sen kendinde buldun beni
***
Şarabı şişeden içmişim.
Balı peteğinden yemişim.
Hergün şarkı söylemişim
Bunu bir ben bilmişim.
***
Şarabı şişeden içmişim.
Balı peteğinden yemişim.
Hergün şarkı söylemişim
Bunu bir ben bilmişim.
***
Vay be, ben neymişim
Vay be, ben neymişim
Vay be, ben neymişim
Vay be, ben neymişim
Vay be, ben neymişim
Vay be, ben neymişim
Vay be, ben neymişim
Vay be, ben neymişim
Vay be...
-
Ben sendeyim
Sen nerdesin?
Aklımda benimle her an her yerimde
Ben senleyim
Sen kimlesin?
Beraberken bilmem benimle misin?
Aaa, aaa
Artık umrumda değilsin
Biliyorum benim değilsin
Aradığım o aşk sen değilsin
Hadi git şimdi bensizsin
Ben sendeyim
Sen nerdesin?
Aklımda benimle her an her yerimde
Ben senleyim
Sen kimlesin?
Beraberken bilmem benimle misin?
Aaa, aaa
Artık umrumda değilsin
Biliyorum benim değilsin
Aradığım o aşk sen değilsin
Hadi git şimdi bensizsin
Tamam şimdi
Yeni geldi
Aklımdan gitti
Hemen şimdi
Tamam şimdi
Yeni geldi
Aklımdan gitti
Hemen şimdi
Artık umrumda değilsin
Biliyorum benim değilsin
Aradığım o aşk sen değilsin
Hadi git şimdi bensizsin
Artık umrumda değilsin
Biliyorum benim değilsin
Aradığım o aşk sen değilsin
Hadi git şimdi bensizsin
Artık umrumda değilsin
Biliyorum benim değilsin
Aradığım o aşk sen değilsin
Hadi git şimdi bensizsin
-
Sus, ağlama
Yalan konuşma
Dur, bağırma
Boşuna yalvarma
***
Seviyorum, özlüyorum
İstiyorum seni hâlâ
Arıyorum, soruyorum
Yollarına bakıyorum
***
Ah, dayansam
İnansam sözüne
Ah, dağılsam
Kaybolsam bedeninde, ah
***
Seviyorum, özlüyorum
İstiyorum seni hâlâ
Arıyorum, soruyorum
Yollarına bakıyorum
***
Seviyorum, özlüyorum
İstiyorum seni hâlâ
Arıyorum, soruyorum
Yollarına bakıyorum
-
Aşkın günbegün bitiyor
Buna gücüm yetmiyor
Günler geceler geçmiyor
Dostlar yerini doldurmuyor
***
Gel desem ner'de
Gitmesen mecbur
Eskisi gibi söz desem
O zaman, senin olurum (Senin)
Senin olurum (Senin)
Senin olurum
Seni bulurum
***
Günler bitmek bilmiyor
Sensiz zaman geçmiyor
Bana geçmişi getirmiyor
Geç kaldın, aşkım bitiyor
***
Gel desem ner'de
Gitmesen mecbur
Eskisi gibi söz desem
O zaman, senin olurum (Senin)
Senin olurum (Senin)
Senin olurum (Senin)
Seni bulurum
***
Senin olurum (Senin)
Senin olurum (Senin)
Senin olurum (Senin)
Senin bulurum
Gel desem ner'de
Gitmesen mecbur
Eskisi gibi söz desem
O zaman
***
Senin olurum (Senin)
Senin olurum (Senin)
Senin olurum (Senin)
Seni bulurum
Senin olurum (Senin)
Senin olurum
-
Eğleniyo'dum, içiyo'dum ben her gece
Geziyo'dum, tozuyo'dum hep her yerde
Eğleniyo'dum, içiyo'dum ben her gece
Cigara, müzik, meze ve rakı muhabbet herkese
Senden önce hiç kimse
Senden önce hiç kimse
Senden önce hiç kimse
Bana dokunamadı, sokulamadı
Senden önce hiç kimse
Senden önce hiç kimse
Senden önce hiç kimse
Bana dokunamadı, sokulamadı
Eğleniyo'dum, içiyo'dum ben her gece
Geziyo'dum, tozuyo'dum hep her yerde
Eğleniyo'dum, içiyo'dum ben her gece
Cigara, müzik, meze ve rakı muhabbet herkese
Senden önce hiç kimse
Senden önce hiç kimse
Senden önce hiç kimse
Bana dokunamadı, sokulamadı
Senden önce hiç kimse
Senden önce hiç kimse
Senden önce hiç kimse
Bana dokunamadı, sokulamadı
Dokunamadı, sokulamadı
Dokunamadı, sokulamadı
Yalan
-
Sen benim güzel bebeğim
Sen benim her şeyim, erkeğim
Dedim ya nasıl gittin?
Dedim ya nasıl gittin?
***
Sen benim kadehim, göz yaşım
Sen benim ilk ve son aşkım
Dedim ya nasıl gittin?
Dedim ya nasıl gittin?
***
Sen benim yaşama sebebim
Sen benim ölmek isteğim
Dedim ya nasıl gittin?
Dedim ya nasıl gittin?
***
Sen benim güzel bebeğim
Sen benim her şeyim, erkeğim
Değilsin anladım
Değilsin anladım…
-
Kimi görsem
Kimi öpsem
Kiminle yatağa girsem
Hep sen varsın
***
Sigaramda, kadehimde
***
Düşümde gecemde, odamda
Hep sen varsın
İnan canım sen benim hayatımsın
***
La la la lala ... La, la la la
***
Kime baksam
Kimi duysam
Gülsem, ağlasam uyansam
Hep sen varsın
***
Sokaklarda, şarkılarda
Başka başka kollarda
Hep sen varsın
İnan canım sen benim hayatımsın
***
La la la la la ... La, la la la
-
O deli çağı geldi geçti
İçimi de yaktı geçti
Sanma şimdi büyüdüm ben
Daha da küçüldüm
(Daha da küçüldüm)
Bu yasa, düzen, nefret, kinler
Hırsız, polis ve katiller
Ay, güneş, dünya elimde ayna
Baktım ben hayata
Baktım ben hayata
Gelsen yanıma her gece
Sevişelim seninle
Bak eriyorum her gece
İçiyorum seninle
Gel yanıma her gece
Sevişelim senle
Bak eriyorum her gece
İçiyorum seninle...
O deli çağı geldi geçti
İçimi de yaktı geçti
Sanma şimdi büyüdüm ben
Daha da küçüldüm
(Daha da küçüldüm)
Bu yasa, düzen, nefret, kinler
Hırsız, polis ve katiller
Ay, güneş, dünya elimde ayna
Baktım ben hayata
Baktım ben hayata
Gelsen yanıma her gece
Sevişelim seninle
Bak eriyorum her gece
İçiyorum seninle
Gel yanıma her gece
Sevişelim senle
Bak eriyorum her gece
İçiyorum seninle...
Gelsen yanıma her gece
Sevişelim seninle
Bak eriyorum her gece
İçiyorum seninle
Gel yanıma her gece
Sevişelim senle
Bak eriyorum her gece
İçiyorum seninle...
-
Hayır deme görüyorsun, benimsin be biliyorsun
Sen nasıl bir şeysin dengemi kaybettim
Sen nasıl bir şeysin öylece seyrettim
***
Akşam güneşi vurmuş güzele
Süslüyor tenini sahilde
Yanmış omuzlar sapsarı bikini
İsyan çıkıyor kalbimde
***
Akşam güneşi vurmuş güzele
Okşuyor tenini sahilde
Çıplak ayaklar bilekte halhal
Dans ediyor gözüm üstünde
***
Gözlerimi alıyorsun, güzelsin biliyorsun
Sen nasıl bir şeysin dengemi kaybettim
Sen nasıl bir şeysin öylece seyrettim
***
Akşam güneşi vurmuş güzele
Süslüyor tenini sahilde
Yanmış omuzlar sapsarı bikini
İsyan çıkıyor kalbimde
***
Akşam güneşi vurmuş güzele
Okşuyor tenini sahilde
Çıplak ayaklar bilekte halhal
Dans ediyor gözüm üstünde
***
Yan yana uzanalım, ben konuyu açarım
Yalnızız ikimizde, ben sana yakışırım
Yan yana uzanalım, ben konuyu açarım
Yalnızız ikimizde düşlere uyanalım
***
Akşam güneşi vurmuş güzele
Süslüyor tenini sahilde
Yanmış omuzlar sapsarı bikini
İsyan çıkıyor kalbimde
***
Akşam güneşi vurmuş güzele
Okşuyor tenini sahilde
Çıplak ayaklar bilekte halhal
Dans ediyor gözüm üstünde
***
Akşam güneşi vurmuş güzele
Süslüyor tenini sahilde
Yanmış omuzlar sapsarı bikini
İsyan çıkıyor kalbimde
***
Akşam güneşi vurmuş güzele
Okşuyor tenini sahilde
Çıplak ayaklar bilekte halhal
Dans ediyor gözüm üstünde