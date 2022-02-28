Bu Kalp Şarkı Sözleri
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Arıyorum o ilgini
İlk baştaki sevgini
Kalbindeki açık yara
Nasır tutmuş besbelli
***
Gidiyorum buralardan
Senden çok uzaklara
Artık kolay kolay düşmem
Ben böyle aşk tuzağına
***
Olmuyor sensiz olmuyor
Denedim yerin dolmuyor
Eğer bir gün gelirsen
Bu kalp hep seni bekliyor
***
Geziyorum, tozuyorum
Gecelere akıyorum
Kalabalıklar içinde
Sensiz yalnız kalıyorum
***
Gülüşünü, öpüşünü
Silemedim aklımdan
Arkadaşlar sohbetler
Susmamız gibi güzel değil