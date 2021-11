Gökçe

ökçe Dinçer Gençer, bilinen adıyla Gökçe, 1979 yılında İstanbul’da doğmuştur. Müzisyen bir babanın kızıdır. Müziğe olan ilgisi çok küçük yaşlardan başlayan Gökçe, ilkokulda piyano dersleri almış, sonradan da davula merak salmıştır. Daha o yıllardan kendi bestelerini yapmaya başlamıştır. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi mezunu olan şarkıcı, üniversite yıllarında çeşitli gruplarla sahne almış, okul festivallerinde sahneye çıkmıştır. Mezuniyetinin ardından iş hayatına atılan Gökçe, bir reklam şirketinde çalışmaya başlamıştır. Müziğe olan ilgisinin ağır basması sonucu reklamcılık kariyerine son veren şarkıcı, üç kişilik kadın grubu olan The Eva Band’de bateri çalmaya başlamasının ardından hayatına müzisyen olarak devam etme kararı almıştır. İki sene boyunca çeşitli şehirlerde konserler vermiştir. Şarkıcı Gökçe ilk albümünü 2007 yılında yaptı. İlk albümünün ismi Böğürtlenli Reçel ve ikinci albümünün adı ise 2009'da Beş Kuruş Yok adlı albümlerdi. Bu albümlerden "Aradım Seni", "Vay Be Ben Neymişim", "5 Kuruş" ve "Anladım Ki" Türkiye çapında hit oldu. Temmuz 2011'de "Tutti Frutti Te Kelas" adında bir çingene şarkısından uyarlama "Tuttu Fırlattı" şarkısı ile gördüğü ilgiden dolayı müzik listelerinde 1 numara olmayı başardı. Bunu başaran tek rock şarkıcısı olmayı başaran Gökçe Aynı zamanda YouTube'da en çok izlenen Türkçe kadın müzik videosu rekorunu kırdı.[1] Ocak 2012'de üçüncü albümü Kaktüs Çiçeği'ni çıkardı. İlk video klibi "Ne Yapardım?" sanatçının en büyük hitlerinden biri hâline geldi. Son olarak "Oh Olsun" adlı şarkısını kliplendirdi. 2012'deki yükselen başarı grafiği ile Altın Kelebek Ödülleri'nden "En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı" seçildi. Azerbaycan'da düzenlenen The First 2012 ödül töreninde "Yılın Pop Sanatçısı" ödülünü aldı.[2] Yine 2012'de Pınar Kido'nun reklam yüzü oldu ve reklamın yarışması sanatçının hit şarkısı "Tuttu Fırlattı" üzerine yapıldı.[3] Daha sonra Matruşka albümüyle birlikte Beata Palya'ya ait Transilvania film müziği "Tchiki Tchiki" şarkısından uyarlama "Çık Çık Hayatımdan" şarkısına çekilen klibiyle 2014'te yeniden televizyonlarda yerini aldı.