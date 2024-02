Beş kuruş yok çantamda, Aklım beş karış havada ha ha ha ha ha ha ha. Akşamdan kalma yine dolaştım sokaklar da ha ha ha ha ha ha ha. Ölçüsüz ilişkiler anlamsız düşünceler ha ha ha ha ha ha ha. Benim evim benim param benim tenim benim kedim, Herkes kendine yaşar ha ha ha ha ha ha ha. *** İnsanlar böyle sabırlı ol bekle, Değişirler diye kendini kandır sende. Çok çok çok çok çok çok alışığım Çok çok çok çok çok çok karışığım Çok çok çok çok çok çok akılsızım Çok çok çok çok çok çok parasızım *** Kaç para kaç hadi deli gibi saç, Renkte bir numara yok kafasına taç. Altına birileri sürüyo bir taht, Onun aklına birileri koymuşda. Düşünce aynı basit ve tutarsız, İçindeki ayna o kırılır umarsız, Durumu umutsuz o kalır mı yalnız, *** Cebine para koy ama ne kadar adamsın. *** Kaç para kaç hadi deli gibi saç, Alışığım... Yok ki bir nedenim dışarıya pür neşe, Karışığım... Belkide akıl edip susmalıyım ama ben, Akılsızım... Onlar yaşıyolar onlar tadıyolar onlar para dolu ben, Parasızım.... Çok çok çok çok çok çok alışığım. Çok çok çok çok çok çok karışığım. Çok çok çok çok çok çok akılsızım. Çok çok çok çok çok çok parasızım. İş güç hesap kitap, Küçük eksiksiz yalanlar at at at at at at at Oyunun kuralı bu uymazsak nolur sonu hu hu hu hu hu hu hu *** İnsanlar böyle sabırlı ol bekle, Değişirler diye kendini kandır sende.