Düşün Yakamdan Kaybettim kendimi, gören var mı bulan var mı, haber verin Kaybettim her şeyi, bilen var mı, duyan var mı, geri verin Kaybettim inancımı, gururumu, umudumu, yarınımı Kaybettim yolumu, biri var mı ışık var mı, zaman var mı? *** Düşün yakamdan Düşün yakamdan Düşün yakamdan Bıktım ben bu hayattan *** Düşün yakamdan Düşün yakamdan Düşün yakamdan Bıktım ben bu hayattan *** Kaybettim kendimi, gören var mı bulan var mı, haber verin Kaybettim soruları, cevap var mı, yanlış var mı, doğru var mı? Kaybettim insanlığı, doğruluğu, dürüstlüğü bilen var mı? Kaybettim aklımı, hayal var mı, gerçek var mı, umut var mı? *** Düşün yakamdan Düşün yakamdan Düşün yakamdan Bıktım ben bu hayattan *** Düşün yakamdan Düşün yakamdan Düşün yakamdan Bıktım ben bu hayattan *** Kaybettim kendimi, gören var mı bulan var mı, haber verin Kaybettim kendimi, gören var mı bulan var mı, haber verin Kaybettim kendimi, gören var mı bulan var mı, haber verin Kaybettim Düşün yakamdan

Tik Tak Son zaman aslında Her zaman sen sen Ya diyor ya diyor İyi hazırlanmış bir rol gibi Fiziksel aksiyonlar gösteriyor. *** İstek dışı tavırlarım Sadece senin için önleniyor Ezilirken ölürüm ben Rahatsız etmiyor bu bedenim Kurtulamıyorum bundan. *** Uçuşum vazgeçilmez oluyor Ezilirken ölürüm ben Rahatsız etmiyor bu bedenim Kurtulamıyorum bundan Uçuşum vazgeçilmez oluyor. *** Tik tak yine devrede Tik tak yine devrede Tik tak yine devrede Tik tak tak tiki tak tiki.

Hayat Ona mı sorsam şunamı sorsam, Nerelere gitsem kim bili kim bili, Anlamadım ben bunu bi bilene sorsam, Onamı baksam şunamı kalsam, Neden niçin nerede diye sorsam, Ben aldım yanıtımı ağzı dolu boş lafı, Bi bilene sorsam. *** Hayatı yaşarken mutsuzluklar dertler, Gelirler peşinden bırakmaz elinden, Hayatı yaşarken mutsuzluklar dertler, Gelirler peşinden bırakmaz elinden. *** Onamı sorsam şunamı sorsam, Nerelere gitsem leyla olup çöle gitsem, Şirin olup hortladıysam, Şahmarana dönsem hey, Ordanmı satsam şurdanmı satsam, Ne ekleyip neler çıkarsam, Çıkmaz yollar bak sokaklar susan insanlar. *** Hayatı yaşarken mutsuzluklar dertler, Gelirler peşinden bırakmaz elinden, Hayatı yaşarken mutsuzluklar dertler, Gelirler peşinden bırakmaz elinden.

Şehir Anlamsız uzun bir günde Yürüdüm yine aynı caddede Havada pis bir sis kaplı Kimisi ekmek derdinde Dostlar oturmuş kahvede Gazete kitap kahve önünde Konuşup kurtarmışlar yine Dünyayı bin beşyüz kere Oooh hayat çok zor Oooh yaşamak çok zor Saç saça baş başa kalmışlar orada Saç saça baş başa kalmışlar orada Saç saça baş başa kalmışlar orada *** Kavgalar bitmek bilmiyor Gürültü yine her yerde Trafik her zamanki gibi berbat İstanbul yine ayakta Anlamsız uzun bir günde Yürüdüm yine aynı caddede Havada pis bir sis kaplı Kimisi ekmek derdinde *** Oooh hayat çok zor Oooh yaşamak çok zor Saç saça baş başa kalmışlar orada Saç saça baş başa kalmışlar orada Saç saça baş başa kalmışlar orada

Dünya Kimsesiz bir kuyu gibi dışlamış onu Yapacak bir şey kalmadı mı Söyleyecek bir şey yok Ya düşündüğün ilk şey Yaşayıp gittiğini durmadan Başka bir yer olmalı Orada yeniden denemeli Suçlu yada suçsuz Sorgusuz yaşamalı Dünya görmüyor, duymuyor İstemiyor neyi yok bunu bilmeden Nedeni yok, yılmış yorgun Uykusuz isteksiz gülüyor, gülüyor Kimsesiz bir kuyu gibi dışlamış onu Yapıcak bir şey kalmadı mı Başka bir yer olmalı Orada yeniden denemeli Suçlu yada suçsuz Sorgusuz yaşamalı Dünya görmüyor, duymuyor İstemiyor neyi yok bunu bilmeden Nedeni yok, yılmış yorgun Uykusuz isteksiz gülüyor, gülüyor Dünya görmüyor, duymuyor İstemiyor neyi yok bunu bilmeden Nedeni yok, yılmış yorgun Uykusuz isteksiz gülüyor, gülüyor Dünya görmüyor, duymuyor İstemiyor neyi yok bunu bilmeden Nedeni yok, yılmış yorgun Uykusuz isteksiz gülüyor gülüyor Dünya görmüyor, duymuyor İstemiyor neyi yok bunu bilmeden Nedeni yok, yılmış yorgun Uykusuz isteksiz gülüyor gülüyor

Anladım ki Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe Sırf sana benziyor diye usulca sokulup merhaba dedim Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe Sırf sana benziyor diye usulca sokulup merhaba dedim Tanıdık bir huzur aradım şaşkın bakışlarında dün Bildik bir söz bekledim eskiden kalma öylesine Konuştu bir şeyler söyledi beklediğim sözler bunlar değil Yüzüme baktı gözlerime ama senin gibi değil Anladım ki hiç kimse hiç kimse sen değil Hiç kimse senin gibi canımdan öte can değil Anladım ki hiç kimse hiç kimse sen değil Hiç kimse senin kadar fikrime huzur değil Anladım ki hiç kimse hiç kimse sen değil Hiç kimse senin kadar umuduma yol değil Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe Sırf sana benziyor diye usulca sokulup merhaba dedim Tanıdık bir huzur aradım şaşkın bakışlarında dün Bildik bir söz bekledim eskiden kalma öylesine Konuştu bir şeyler söyledi beklediğim sözler bunlar değil Yüzüme baktı gözlerime ama senin gibi değil Anladım ki hiç kimse hiç kimse sen değil Hiç kimse senin gibi canımdan öte can değil Anladım ki hiç kimse hiç kimse sen değil Hiç kimse senin kadar fikrime huzur değil

Aklım Giderken Aklımı başımdan aldın Geride bir tek sen kaldın Geri ver bana geri ver Bilmeden sana tutunmak Zavallı uyup uyanmak Oldumu doğru oldumu Soğuk kollarında ben üşürken Ölürken yalnız ölürken Senin duasız odanda *** Yalnız uyurken aklım giderken O tanrım ne yapıcam ne edicem Bana yol göstersene O tanrım ne yapıcam ne edicem Bana yol göstersene *** O tanrım ne yapıcam ne edicem Bana yardım etsene *** Aydınlık karanlık karanlık aydınlık Farketmiyor farketmiyor Yukarı çıkmak kolay Aşağı bakmak olay Bi o kadar zor bi o kadar zor Soğuk kollarında ben üşürken Ölürken yalnız ölürken Senin duasız odanda Yalnız uyurken aklım giderken *** O tanrım ne yapıcam ne edicem Bana yol göstersene O tanrım ne yapıcam ne edicem Bana yol göstersene O tanrım ne yapıcam ne edicem Bana yardım etsene

5 Kuruş (2.Version) Beş kuruş yok çantamda, Aklım beş karış havada ha ha ha ha ha ha ha. Akşamdan kalma yine dolaştım sokaklar da ha ha ha ha ha ha ha. Ölçüsüz ilişkiler anlamsız düşünceler ha ha ha ha ha ha ha. Benim evim benim param benim tenim benim kedim, Herkes kendine yaşar ha ha ha ha ha ha ha. *** İnsanlar böyle sabırlı ol bekle, Değişirler diye kendini kandır sende. Çok çok çok çok çok çok alışığım Çok çok çok çok çok çok karışığım Çok çok çok çok çok çok akılsızım Çok çok çok çok çok çok parasızım *** Kaç para kaç hadi deli gibi saç, Renkte bir numara yok kafasına taç. Altına birileri sürüyo bir taht, Onun aklına birileri koymuşda. Düşünce aynı basit ve tutarsız, İçindeki ayna o kırılır umarsız, Durumu umutsuz o kalır mı yalnız, *** Cebine para koy ama ne kadar adamsın. *** Kaç para kaç hadi deli gibi saç, Alışığım... Yok ki bir nedenim dışarıya pür neşe, Karışığım... Belkide akıl edip susmalıyım ama ben, Akılsızım... Onlar yaşıyolar onlar tadıyolar onlar para dolu ben, Parasızım.... Çok çok çok çok çok çok alışığım. Çok çok çok çok çok çok karışığım. Çok çok çok çok çok çok akılsızım. Çok çok çok çok çok çok parasızım. İş güç hesap kitap, Küçük eksiksiz yalanlar at at at at at at at Oyunun kuralı bu uymazsak nolur sonu hu hu hu hu hu hu hu *** İnsanlar böyle sabırlı ol bekle, Değişirler diye kendini kandır sende.