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Gökçe Eyvallah Eyvallah Bir yanım çok üzülüyor, Bir yanım yine de gülümsüyor. Bir anda koşmak, yere yığılmak, Bir anda çığlık atmak istiyor. *** Güya gezecektim dünyayı, Karadeniz’i baştan aşağı. Sırtımda çantamla çıkacaktım o dağa, Sokaklarda doya doya. *** Eyvallah dertlere, Eyvallah neşeye. Terk edip de gidene, Gelene de eyvallah. *** Özledim çok ailemi, Özledim akrabalarımı. Görmek isterim eski dostları, Özledim ben hayatımı. Tüm Şarkıları