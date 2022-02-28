Hep Beraber Deliriyoruz Şarkı Sözleri
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Gökçe
Hep Beraber Deliriyoruz
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İçimizi yara, dışımızı karalar bağladı
Bunu dert etmem ama
Hayata bir sıfır geriden başlamak mühim değil
Allah aşkına yine başlama
***
Deli deli gönlüme, seni beni koymak zor
Bi ileri iki geri gider
Ötesi de berisi de yansın boş koy yine
Hevesini başkası alsın
***
Dünyanın hali böyle, sevmiyorlar seveni
Nelere muhtaç ettin, sen beni deli gönül
***
Hep beraber sıyırıyoruz
Hep beraber kayırıyoruz
Hep beraber deliriyoruz
Delir
***
Deli deli deli, deli deli deli
Deli deli gönlüm deli
Deli deli deli, deli deli deli
Deli deli gönlüm deli
Deli, deli, deli deli gönlüm deli
Deli deli deli, deli deli deli
Deli deli gönlüm deli
***
Bu benim arsız gönlüm bi o yana bi bu yana eser, bu bana yeter
İki kadeh matem sonrası neşe bana, deli gönlüme yeter
***
Mutlu bi güne, uyanırım yine
Bunu atamam ateşe bana kadar neşe
Paylaşamam bunu herkesle, bunu hakkedicen önce
***
Dünyanın hali böyle, sevmiyorlar seveni
Nelere muhtaç ettin, sen beni deli gönül
***
Hep beraber sıyırıyoruz
Hep beraber kayırıyoruz
Hep beraber deliriyoruz
Delir
***
Deli deli deli, deli deli deli
Deli deli gönlüm deli
Deli deli deli, deli deli deli
Deli deli gönlüm deli
Deli, deli, deli deli gönlüm deli
Deli deli deli, deli deli deli
Deli deli gönlüm deli
***
Deli deli deli, deli deli deli
Deli deli gönlüm deli
Deli deli deli, deli deli deli
Deli deli gönlüm deli
Deli deli deli, deli deli deli
Deli deli gönlüm deli
Deli deli deli, deli deli deli
Deli deli gönlüm deli