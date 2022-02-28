İçimizi yara, dışımızı karalar bağladı Bunu dert etmem ama Hayata bir sıfır geriden başlamak mühim değil Allah aşkına yine başlama *** Deli deli gönlüme, seni beni koymak zor Bi ileri iki geri gider Ötesi de berisi de yansın boş koy yine Hevesini başkası alsın *** Dünyanın hali böyle, sevmiyorlar seveni Nelere muhtaç ettin, sen beni deli gönül *** Hep beraber sıyırıyoruz Hep beraber kayırıyoruz Hep beraber deliriyoruz Delir *** Deli deli deli, deli deli deli Deli deli gönlüm deli Deli deli deli, deli deli deli Deli deli gönlüm deli Deli, deli, deli deli gönlüm deli Deli deli deli, deli deli deli Deli deli gönlüm deli *** Bu benim arsız gönlüm bi o yana bi bu yana eser, bu bana yeter İki kadeh matem sonrası neşe bana, deli gönlüme yeter *** Mutlu bi güne, uyanırım yine Bunu atamam ateşe bana kadar neşe Paylaşamam bunu herkesle, bunu hakkedicen önce *** Dünyanın hali böyle, sevmiyorlar seveni Nelere muhtaç ettin, sen beni deli gönül *** Hep beraber sıyırıyoruz Hep beraber kayırıyoruz Hep beraber deliriyoruz Delir *** Deli deli deli, deli deli deli Deli deli gönlüm deli Deli deli deli, deli deli deli Deli deli gönlüm deli Deli, deli, deli deli gönlüm deli Deli deli deli, deli deli deli Deli deli gönlüm deli *** Deli deli deli, deli deli deli Deli deli gönlüm deli Deli deli deli, deli deli deli Deli deli gönlüm deli Deli deli deli, deli deli deli Deli deli gönlüm deli Deli deli deli, deli deli deli Deli deli gönlüm deli