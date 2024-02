Yıllar gibi geçti günler Çok sevmişim seni eğer Neden ayrıldık bilmiyorum N'olur geri gel artık yeter *** Unutmak zor geçenleri Sevgi dolu o saatleri Çıldırırdım belki sevinçten Bir gün bana dönsen geri *** Her şey bitmedi bitemez Aşkımız kalmasın yarım Mutlu günler geri gelsin N'olur hiç ayrılmayalım *** Sevmeseydim keşke seni Kahretmezdim günlerimi Ama aşkta gurur olmaz derler Yalvarırım affet beni *** Unutmak zor geçenleri Sevgi dolu o saatleri Çıldırırdım belki sevinçten Bir gün bana dönsen geri *** Her şey bitmedi bitemez Aşkımız kalmasın yarım Mutlu günler geri gelsin N'olur hiç ayrılmayalım

Ayrılamam ben senden Demiştin sen hatırla Beraberken ne mutlu Ne de mesuttuk oysa *** Ne çok sevmiştim seni Bunu yapana kadar Meğer herşey yalanmış Ben ne aptal aşığım *** Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Aklımdan beynimden her yerimden *** Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Aklımdan beynimden her yerimden *** Ne çok sevmiştim seni Bunu yapana kadar Meğer herşey yalanmış Ben ne aptal aşığım *** Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Aklımdan beynimden her yerimden *** Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Aklımdan beynimden her yerimden