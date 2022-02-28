Istanbul Şarkı Sözleri
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Bak gün ağırdı yine
Senin güzel gözlerinde
Dudaklarını tenimde
Olsun nefesin içimde
***
Bak gün ağırdı yine
Güzel bir akşamın yerinde
Mavi yeşil renginde
Olsun gözlerin üzerimde
***
Ah, vazgeçemem
Asla bırakıp gitmem
***
Ben İstanbul'da doğdum
İstanbul'da büyüdüm
İstanbul'da öleceğim
***
Ah, İstanbul'da savruldum
İstanbul'da aşk buldum
İstanbul'da biteceğim
***
Bak gün ağırdı yine
Güzel bir akşamın yerinde
Mavi yeşil renginde
Olsun gözlerin üzerimde
***
Ah, vazgeçemem
Asla bırakıp gitmem
***
Ben İstanbul'da doğdum
İstanbul'da büyüdüm
İstanbul'da öleceğim
***
Ah, İstanbul'da savruldum
İstanbul'da aşk buldum
İstanbul'da biteceğim
***
Ben İstanbul'da doğdum
İstanbul'da büyüdüm
İstanbul'da öleceğim
***
Ah, İstanbul'da savruldum
İstanbul'da aşk buldum
İstanbul'da biteceğim
Ah, vazgeçemem
Asla bırakıp gitmem
***
Ben İstanbul'da doğdum
İstanbul'da büyüdüm
İstanbul'da öleceğim
***
Ah, İstanbul'da savruldum
İstanbul'da aşk buldum
İstanbul'da biteceğim
***
Ben İstanbul'da doğdum
İstanbul'da büyüdüm
İstanbul'da öleceğim
***
Ah, İstanbul'da savruldum
İstanbul'da aşk buldum
İstanbul'da biteceğim
***
Ben İstanbul'da doğdum
İstanbul'da büyüdüm
İstanbul'da öleceğim
***
Ah, İstanbul'da savruldum
İstanbul'da aşk buldum
İstanbul'da biteceğim