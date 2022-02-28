Bak gün ağırdı yine Senin güzel gözlerinde Dudaklarını tenimde Olsun nefesin içimde *** Bak gün ağırdı yine Güzel bir akşamın yerinde Mavi yeşil renginde Olsun gözlerin üzerimde *** Ah, vazgeçemem Asla bırakıp gitmem *** Ben İstanbul'da doğdum İstanbul'da büyüdüm İstanbul'da öleceğim *** Ah, İstanbul'da savruldum İstanbul'da aşk buldum İstanbul'da biteceğim *** Bak gün ağırdı yine Güzel bir akşamın yerinde Mavi yeşil renginde Olsun gözlerin üzerimde *** Ah, vazgeçemem Asla bırakıp gitmem *** Ben İstanbul'da doğdum İstanbul'da büyüdüm İstanbul'da öleceğim *** Ah, İstanbul'da savruldum İstanbul'da aşk buldum İstanbul'da biteceğim *** Ben İstanbul'da doğdum İstanbul'da büyüdüm İstanbul'da öleceğim *** Ah, İstanbul'da savruldum İstanbul'da aşk buldum İstanbul'da biteceğim Ah, vazgeçemem Asla bırakıp gitmem *** Ben İstanbul'da doğdum İstanbul'da büyüdüm İstanbul'da öleceğim *** Ah, İstanbul'da savruldum İstanbul'da aşk buldum İstanbul'da biteceğim *** Ben İstanbul'da doğdum İstanbul'da büyüdüm İstanbul'da öleceğim *** Ah, İstanbul'da savruldum İstanbul'da aşk buldum İstanbul'da biteceğim *** Ben İstanbul'da doğdum İstanbul'da büyüdüm İstanbul'da öleceğim *** Ah, İstanbul'da savruldum İstanbul'da aşk buldum İstanbul'da biteceğim