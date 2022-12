Beni senden ayıran bu kadere mi yanayım Yollara mı yanayım Gözlerimiz uzaktaydı, çok büyük bir tuzaktı Ah yüreğimi yaktı *** Hayat denen yalan dünyada Meğer her şey mubahmış Hayat denen yalan dünyada Tenim sana hasret kalmış *** Hayal kurma yalan olur derlerdi inanmazdım Seni benden, beni senden alan kader utansın *** Hayal kurma yalan olur derlerdi inanmazdım Seni benden, beni senden alan kader utansın Kader utansın, kader utansın Kader utansın, kader utansın *** Her adımda seni saydım Geceme gündüzüme Uykuma seni kattım *** Seni bir kez görsem diye Diye zaman aktı Bak nefesim yarım kaldı *** Hayat denen yalan dünyada Meğer her şey mubahmış Hayat denen yalan dünyada Tenim sana hasret kalmış *** Hayal kurma yalan olur derlerdi inanmazdım Seni benden, beni senden alan kader utansın *** Hayal kurma yalan olur derlerdi inanmazdım Seni benden, beni senden alan kader utansın Kader utansın, kader utansın Kader utansın, kader utansın