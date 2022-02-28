Kader Utansın Şarkı Sözleri
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Beni senden ayıran bu kadere mi yanayım
Yollara mı yanayım
Gözlerimiz uzaktaydı, çok büyük bir tuzaktı
Ah yüreğimi yaktı
***
Hayat denen yalan dünyada
Meğer her şey mubahmış
Hayat denen yalan dünyada
Tenim sana hasret kalmış
***
Hayal kurma yalan olur derlerdi inanmazdım
Seni benden, beni senden alan kader utansın
***
Hayal kurma yalan olur derlerdi inanmazdım
Seni benden, beni senden alan kader utansın
Kader utansın, kader utansın
Kader utansın, kader utansın
***
Her adımda seni saydım
Geceme gündüzüme
Uykuma seni kattım
***
Seni bir kez görsem diye
Diye zaman aktı
Bak nefesim yarım kaldı
***
Hayat denen yalan dünyada
Meğer her şey mubahmış
Hayat denen yalan dünyada
Tenim sana hasret kalmış
***
Hayal kurma yalan olur derlerdi inanmazdım
Seni benden, beni senden alan kader utansın
***
Hayal kurma yalan olur derlerdi inanmazdım
Seni benden, beni senden alan kader utansın
Kader utansın, kader utansın
Kader utansın, kader utansın