-
Dolaştım (Dolaştım) bütün gece sensiz bomboş sokaklarda
Bak Esengül çaldı yine avaz avaz radyolarda
***
Biri geldi, yine seni sordu
"Biz ayrıldık" diyemedim (Üzüldüm, kırıldım)
Bazı şeyler bitse bile kabul etmek istemedim
(Dayandım, savaştım)
***
Soruyorum kendi kendime
Kuruyorum "Kim'le o?" diye
Arıyorum kokunu her gece, bulamıyorum
***
Ayrıldık mı yani şimdi?
Bunu mu reva gördün kalbime?
Sensiz ben ne yaparım şimdi?
Hadi bana bi' şey söyle
Ayrıldık mı yani şimdi?
Bunu mu reva gördün kalbime?
Sensiz ben ne yaparım şimdi?
Hadi bana bi' şey söyle
***
Biri geldi, yine seni sordu
"Biz ayrıldık" diyemedim (Üzüldüm, kırıldım)
Bazı şeyler bitse bile kabul etmek istemedim
(Dayandım, savaştım)
***
Soruyorum kendi kendime
Kuruyorum "Kim'le o?" diye
Arıyorum kokunu her gece, bulamıyorum
***
Ayrıldık mı yani şimdi?
Bunu mu reva gördün kalbime?
Sensiz ben ne yaparım şimdi?
Hadi bana bi' şey söyle
Ayrıldık mı yani şimdi?
Bunu mu reva gördün kalbime?
Sensiz ben ne yaparım şimdi?
Hadi bana bi' şey söyle
***
Ayrıldık mı yani şimdi?
Bunu mu reva gördün kalbime?
Sensiz ben ne yaparım şimdi?
Hadi bana bi' şey söyle
Ayrıldık mı yani şimdi?
Bunu mu reva gördün kalbime?
Sensiz ben ne yaparım şimdi?
Hadi bana bi' şey söyle
Ayrıldık mı yani şimdi?
-
Sittin sene şu eve tıkılı kalamam
Koca dünyada çok bunaldım
Kendimi saldım acilen biri beni kurtarsa
Sittin sene şu eve tıkılı kalamam
Koca dünyada halimi hatrımı soran
Yok ah şu üç günlük dünyada
***
Ozaman şimdi kendin için iyilik
Yap hadi bunalımdan kurtul
Depresyona meyillenme sakın
Dostlarını topla eski arkadaşlarınıda
Üç günlük dünya bu üç günlük dünya
Ne borçtan hayır gelir ne faturalardan
Umursama tak çantanı hadi kaybol buralardan
Ne telefon ne sanal ağlar nede kiradan kapa
Şartelleri çık dışarı hadi hayat sana hayran
Sahil kenarı küçücük bi mekan
Yada istersen doğaya karış derin bir nefes al
Gönlün açılsın ve olay maddiyat değil
Bunca zaman darlanamaya söyle ne gerek var
Üç günlük dünya dedim üç günlük dünya
Seni tutsak eden molotonluk sadece bir rüya
Evinde tıkılmışsın yptığın pineklemek
Gereksiz olma senin dünyana bir renk gerek
***
Sittin sene şu eve tıkılı kalamam
Koca dünyada çok bunaldım
Kendimi saldım acilen biri beni kurtarsa
Sittin sene şu eve tıkılı kalamam
Koca dünyada halimi hatrımı soran
Yok ah şu üç günlük dünyada
Üç günlük dünyada kime küskünlüğün söyle
Bu güzellikleri görmezden gelme
İçinden geçenleri yap toparlan biraz
Ruhun sana uysun yenilikler senle
***
Üzücü bi durum eve kapanmak daralmak
Yalan yanlış hayatlar dolambaçlı düşünceler
Zamandan çalar üstüne üstük karamsar
Şattaban zaman repten anlamaz takma kafana hiç
Rahata bak yüzün gülsün al bir nefes derin olsun
Mutluyuz der her tarafta var
Görünüşün herşeyin aynası
Hoş görün bak nasıl düzen oluşuyor sende
Sebebini bile bilemez iş sende bitiyor
Aslında herşey kendine bir çeki düzen ver
İyi örnek ol bak o koltuktan kalk bak sıkkınsan böyle olmaz
***
Sittin sene şu eve tıkılı kalamam
Koca dünyada çok bunaldım
Kendimi saldım acilen biri beni kurtarsa
Sittin sene şu eve tıkılı kalamam
Koca dünyada halimi hatrımı soran
Yok ah şu üç günlük dünyada
***
Sittin sene şu eve tıkılı kalamam
Koca dünyada çok bunaldım
Kendimi saldım acilen biri beni kurtarsa
Sittin sene şu eve tıkılı kalamam
Koca dünyada halimi hatrımı soran
Yok ah şu üç günlük dünyada
***
Sittin sene şu eve tıkılı kalamam
Koca dünyada çok bunaldım
Kendimi saldım acilen biri beni kurtarsa
Sittin sene şu eve tıkılı kalamam
Koca dünyada halimi hatrımı soran
Yok ah şu üç günlük dünyada
***
Sittin sene şu eve tıkılı kalamam
Koca dünyada çok bunaldım
Kendimi saldım acilen biri beni kurtarsa
Sittin sene şu eve tıkılı kalamam
Koca dünyada halimi hatrımı soran
Yok ah şu üç günlük dünyada
-
Ayrılamam ben senden
Demiştin sen hatırla
Beraberken ne mutlu
Ne de mesuttuk oysa
***
Ne çok sevmiştim seni
Bunu yapana kadar
Meğer herşey yalanmış
Ben ne aptal aşığım
***
Ay çık çık çık hayatımdan
Ay çık çık çık hayatımdan
Ay çık çık çık hayatımdan
Aklımdan beynimden her yerimden
***
Ay çık çık çık hayatımdan
Ay çık çık çık hayatımdan
Ay çık çık çık hayatımdan
Aklımdan beynimden her yerimden
***
Ne çok sevmiştim seni
Bunu yapana kadar
Meğer herşey yalanmış
Ben ne aptal aşığım
***
Ay çık çık çık hayatımdan
Ay çık çık çık hayatımdan
Ay çık çık çık hayatımdan
Aklımdan beynimden her yerimden
***
Ay çık çık çık hayatımdan
Ay çık çık çık hayatımdan
Ay çık çık çık hayatımdan
Aklımdan beynimden her yerimden
-
Çok sıkıldım herşeyden
Hiç zevk almaz oldum
Koştur, koştur yoruldum
Hep aşklardan kovuldum
***
Ama aşkım aşkım aşkım aşkım
Gelsene yanıma
Koşalım senle yollarda
Tek sen varsın aklımda
Aşkım aşkım aşkım aşkım
Gelsene yanıma
Koşalım senle yollarda
Tek sen varsın aklımda
***
Hiç çalışmasam böyle
Sadece dans etsem
Gezsem tozsam eğlensem
Dostlar bir de sen olsan yeter
***
Ama aşkım aşkım aşkım aşkım
Gelsene yanıma
Koşalım senle yollarda
Tek sen varsın aklımda
Aşkım aşkım aşkım aşkım
Gelsene yanıma
Koşalım senle yollarda
Tek sen varsın aklımda
-
Küçüktüm ah, hem de çok küçüktüm ben
Görmezdim ah, her şeyi bilmezdim ben
Küçüktüm ah, hem de çok küçüktüm ben
Babam şöyle derdi "Kızım sana diyemiyorum, etrafa diyeyim"
Kollarında bir ömür kalamam, giderim ben
Geçti yıllar tay tay tay, şimdi bana müsade bay
Baba baba kızın büyüdü bak, tek derdi okumak
Artık rahat ol, biraz bırak
Baba bana uzaktan bi' bak, tek derdi okumak
Artık rahat ol, biraz bırak
Küçüktüm ah, hem de çok küçüktüm ben
Görmezdim ah, her şeyi bilmezdim ben
Küçüktüm ah, hem de çok küçüktüm ben
Babam şöyle derdi "Kızım sana güveniyorum, etrafa değil"
Kollarında bir ömür kalamam, giderim ben
Geçti yıllar tay tay tay, şimdi bana müsade bay
Baba baba kızın büyüdü bak, tek derdi okumak
Artık rahat ol, biraz bırak
Baba bana uzaktan bi' bak, tek derdi okumak
Artık rahat ol, biraz bırak
Baba baba kızın büyüdü bak, tek derdi okumak
Artık rahat ol, biraz bırak
Baba bana uzaktan bi' bak, tek derdi okumak
Artık rahat ol, biraz bırak
Baba baba kızın büyüdü bak, tek derdi okumak
Artık rahat ol, biraz bırak
Baba bana uzaktan bi' bak, tek derdi okumak
Artık rahat ol, biraz bırak
Baba baba kızın büyüdü bak, tek derdi okumak
Artık rahat ol, biraz bırak
Baba bana uzaktan bi' bak, tek derdi okumak
Artık rahat ol, biraz bırak
-
Yıllar gibi geçti günler
Çok sevmişim seni eğer
Neden ayrıldık bilmiyorum
N'olur geri gel artık yeter
***
Unutmak zor geçenleri
Sevgi dolu o saatleri
Çıldırırdım belki sevinçten
Bir gün bana dönsen geri
***
Her şey bitmedi bitemez
Aşkımız kalmasın yarım
Mutlu günler geri gelsin
N'olur hiç ayrılmayalım
***
Sevmeseydim keşke seni
Kahretmezdim günlerimi
Ama aşkta gurur olmaz derler
Yalvarırım affet beni
***
Unutmak zor geçenleri
Sevgi dolu o saatleri
Çıldırırdım belki sevinçten
Bir gün bana dönsen geri
***
Her şey bitmedi bitemez
Aşkımız kalmasın yarım
Mutlu günler geri gelsin
N'olur hiç ayrılmayalım
-
Bak gün ağırdı yine
Senin güzel gözlerinde
Dudaklarını tenimde
Olsun nefesin içimde
***
Bak gün ağırdı yine
Güzel bir akşamın yerinde
Mavi yeşil renginde
Olsun gözlerin üzerimde
***
Ah, vazgeçemem
Asla bırakıp gitmem
***
Ben İstanbul'da doğdum
İstanbul'da büyüdüm
İstanbul'da öleceğim
***
Ah, İstanbul'da savruldum
İstanbul'da aşk buldum
İstanbul'da biteceğim
***
Bak gün ağırdı yine
Güzel bir akşamın yerinde
Mavi yeşil renginde
Olsun gözlerin üzerimde
***
Ah, vazgeçemem
Asla bırakıp gitmem
***
Ben İstanbul'da doğdum
İstanbul'da büyüdüm
İstanbul'da öleceğim
***
Ah, İstanbul'da savruldum
İstanbul'da aşk buldum
İstanbul'da biteceğim
***
Ben İstanbul'da doğdum
İstanbul'da büyüdüm
İstanbul'da öleceğim
***
Ah, İstanbul'da savruldum
İstanbul'da aşk buldum
İstanbul'da biteceğim
Ah, vazgeçemem
Asla bırakıp gitmem
***
Ben İstanbul'da doğdum
İstanbul'da büyüdüm
İstanbul'da öleceğim
***
Ah, İstanbul'da savruldum
İstanbul'da aşk buldum
İstanbul'da biteceğim
***
Ben İstanbul'da doğdum
İstanbul'da büyüdüm
İstanbul'da öleceğim
***
Ah, İstanbul'da savruldum
İstanbul'da aşk buldum
İstanbul'da biteceğim
***
Ben İstanbul'da doğdum
İstanbul'da büyüdüm
İstanbul'da öleceğim
***
Ah, İstanbul'da savruldum
İstanbul'da aşk buldum
İstanbul'da biteceğim
-
Kapkara bulutlarla yolumda yürür
Gene rüzgâr çıktı karşıma, o da sendin
Gözlerimden süzülüp içeri bir anda
Savurdu beni kendi dünyasına
***
Birden sen çıktın karşıma
İnan döndüm şaşkına
Tadına bile bakmadan seni çok sevdim
***
Birden sen çıktın karşıma
İnan döndüm şaşkına
Tadına bile bakmadan seni çok sevdim
***
Kapkara bulutlarla yolumda yürür
Gene rüzgâr çıktı karşıma, o da sendin
Gözlerimden süzülüp içeri bir anda
Savurdu beni kendi dünyasına
***
Birden sen çıktın karşıma
İnan döndüm şaşkına
Tadına bile bakmadan seni çok sevdim
***
Birden sen çıktın karşıma
İnan döndüm şaşkına
Tadına bile bakmadan seni çok sevdim
***
Birden sen çıktın karşıma
İnan döndüm şaşkına
Tadına bile bakmadan seni çok sevdim
***
Birden sen çıktın karşıma
İnan döndüm şaşkına
Tadına bile bakmadan seni çok sevdim