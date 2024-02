Dolaştım (Dolaştım) bütün gece sensiz bomboş sokaklarda Bak Esengül çaldı yine avaz avaz radyolarda *** Biri geldi, yine seni sordu "Biz ayrıldık" diyemedim (Üzüldüm, kırıldım) Bazı şeyler bitse bile kabul etmek istemedim (Dayandım, savaştım) *** Soruyorum kendi kendime Kuruyorum "Kim'le o?" diye Arıyorum kokunu her gece, bulamıyorum *** Ayrıldık mı yani şimdi? Bunu mu reva gördün kalbime? Sensiz ben ne yaparım şimdi? Hadi bana bi' şey söyle Ayrıldık mı yani şimdi? Bunu mu reva gördün kalbime? Sensiz ben ne yaparım şimdi? Hadi bana bi' şey söyle *** Biri geldi, yine seni sordu "Biz ayrıldık" diyemedim (Üzüldüm, kırıldım) Bazı şeyler bitse bile kabul etmek istemedim (Dayandım, savaştım) *** Soruyorum kendi kendime Kuruyorum "Kim'le o?" diye Arıyorum kokunu her gece, bulamıyorum *** Ayrıldık mı yani şimdi? Bunu mu reva gördün kalbime? Sensiz ben ne yaparım şimdi? Hadi bana bi' şey söyle Ayrıldık mı yani şimdi? Bunu mu reva gördün kalbime? Sensiz ben ne yaparım şimdi? Hadi bana bi' şey söyle *** Ayrıldık mı yani şimdi? Bunu mu reva gördün kalbime? Sensiz ben ne yaparım şimdi? Hadi bana bi' şey söyle Ayrıldık mı yani şimdi? Bunu mu reva gördün kalbime? Sensiz ben ne yaparım şimdi? Hadi bana bi' şey söyle Ayrıldık mı yani şimdi?

Ayrılamam ben senden Demiştin sen hatırla Beraberken ne mutlu Ne de mesuttuk oysa *** Ne çok sevmiştim seni Bunu yapana kadar Meğer herşey yalanmış Ben ne aptal aşığım *** Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Aklımdan beynimden her yerimden *** Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Aklımdan beynimden her yerimden *** Ne çok sevmiştim seni Bunu yapana kadar Meğer herşey yalanmış Ben ne aptal aşığım *** Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Aklımdan beynimden her yerimden *** Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Aklımdan beynimden her yerimden