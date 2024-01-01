Reva Dolaştım (Dolaştım) bütün gece sensiz bomboş sokaklarda Bak Esengül çaldı yine avaz avaz radyolarda *** Biri geldi, yine seni sordu "Biz ayrıldık" diyemedim (Üzüldüm, kırıldım) Bazı şeyler bitse bile kabul etmek istemedim (Dayandım, savaştım) *** Soruyorum kendi kendime Kuruyorum "Kim'le o?" diye Arıyorum kokunu her gece, bulamıyorum *** Ayrıldık mı yani şimdi? Bunu mu reva gördün kalbime? Sensiz ben ne yaparım şimdi? Hadi bana bi' şey söyle Ayrıldık mı yani şimdi? Bunu mu reva gördün kalbime? Sensiz ben ne yaparım şimdi? Hadi bana bi' şey söyle *** Biri geldi, yine seni sordu "Biz ayrıldık" diyemedim (Üzüldüm, kırıldım) Bazı şeyler bitse bile kabul etmek istemedim (Dayandım, savaştım) *** Soruyorum kendi kendime Kuruyorum "Kim'le o?" diye Arıyorum kokunu her gece, bulamıyorum *** Ayrıldık mı yani şimdi? Bunu mu reva gördün kalbime? Sensiz ben ne yaparım şimdi? Hadi bana bi' şey söyle Ayrıldık mı yani şimdi? Bunu mu reva gördün kalbime? Sensiz ben ne yaparım şimdi? Hadi bana bi' şey söyle *** Ayrıldık mı yani şimdi? Bunu mu reva gördün kalbime? Sensiz ben ne yaparım şimdi? Hadi bana bi' şey söyle Ayrıldık mı yani şimdi? Bunu mu reva gördün kalbime? Sensiz ben ne yaparım şimdi? Hadi bana bi' şey söyle Ayrıldık mı yani şimdi?

Sittin Sene & Kamufle (rap) Sittin sene şu eve tıkılı kalamam Koca dünyada çok bunaldım Kendimi saldım acilen biri beni kurtarsa Sittin sene şu eve tıkılı kalamam Koca dünyada halimi hatrımı soran Yok ah şu üç günlük dünyada *** Ozaman şimdi kendin için iyilik Yap hadi bunalımdan kurtul Depresyona meyillenme sakın Dostlarını topla eski arkadaşlarınıda Üç günlük dünya bu üç günlük dünya Ne borçtan hayır gelir ne faturalardan Umursama tak çantanı hadi kaybol buralardan Ne telefon ne sanal ağlar nede kiradan kapa Şartelleri çık dışarı hadi hayat sana hayran Sahil kenarı küçücük bi mekan Yada istersen doğaya karış derin bir nefes al Gönlün açılsın ve olay maddiyat değil Bunca zaman darlanamaya söyle ne gerek var Üç günlük dünya dedim üç günlük dünya Seni tutsak eden molotonluk sadece bir rüya Evinde tıkılmışsın yptığın pineklemek Gereksiz olma senin dünyana bir renk gerek *** Sittin sene şu eve tıkılı kalamam Koca dünyada çok bunaldım Kendimi saldım acilen biri beni kurtarsa Sittin sene şu eve tıkılı kalamam Koca dünyada halimi hatrımı soran Yok ah şu üç günlük dünyada Üç günlük dünyada kime küskünlüğün söyle Bu güzellikleri görmezden gelme İçinden geçenleri yap toparlan biraz Ruhun sana uysun yenilikler senle *** Üzücü bi durum eve kapanmak daralmak Yalan yanlış hayatlar dolambaçlı düşünceler Zamandan çalar üstüne üstük karamsar Şattaban zaman repten anlamaz takma kafana hiç Rahata bak yüzün gülsün al bir nefes derin olsun Mutluyuz der her tarafta var Görünüşün herşeyin aynası Hoş görün bak nasıl düzen oluşuyor sende Sebebini bile bilemez iş sende bitiyor Aslında herşey kendine bir çeki düzen ver İyi örnek ol bak o koltuktan kalk bak sıkkınsan böyle olmaz *** Sittin sene şu eve tıkılı kalamam Koca dünyada çok bunaldım Kendimi saldım acilen biri beni kurtarsa Sittin sene şu eve tıkılı kalamam Koca dünyada halimi hatrımı soran Yok ah şu üç günlük dünyada *** Sittin sene şu eve tıkılı kalamam Koca dünyada çok bunaldım Kendimi saldım acilen biri beni kurtarsa Sittin sene şu eve tıkılı kalamam Koca dünyada halimi hatrımı soran Yok ah şu üç günlük dünyada *** Sittin sene şu eve tıkılı kalamam Koca dünyada çok bunaldım Kendimi saldım acilen biri beni kurtarsa Sittin sene şu eve tıkılı kalamam Koca dünyada halimi hatrımı soran Yok ah şu üç günlük dünyada *** Sittin sene şu eve tıkılı kalamam Koca dünyada çok bunaldım Kendimi saldım acilen biri beni kurtarsa Sittin sene şu eve tıkılı kalamam Koca dünyada halimi hatrımı soran Yok ah şu üç günlük dünyada

Çık Hayatımdan Ayrılamam ben senden Demiştin sen hatırla Beraberken ne mutlu Ne de mesuttuk oysa *** Ne çok sevmiştim seni Bunu yapana kadar Meğer herşey yalanmış Ben ne aptal aşığım *** Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Aklımdan beynimden her yerimden *** Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Aklımdan beynimden her yerimden *** Ne çok sevmiştim seni Bunu yapana kadar Meğer herşey yalanmış Ben ne aptal aşığım *** Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Aklımdan beynimden her yerimden *** Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Ay çık çık çık hayatımdan Aklımdan beynimden her yerimden

Aşkım Aşkım Çok sıkıldım herşeyden Hiç zevk almaz oldum Koştur, koştur yoruldum Hep aşklardan kovuldum *** Ama aşkım aşkım aşkım aşkım Gelsene yanıma Koşalım senle yollarda Tek sen varsın aklımda Aşkım aşkım aşkım aşkım Gelsene yanıma Koşalım senle yollarda Tek sen varsın aklımda *** Hiç çalışmasam böyle Sadece dans etsem Gezsem tozsam eğlensem Dostlar bir de sen olsan yeter *** Ama aşkım aşkım aşkım aşkım Gelsene yanıma Koşalım senle yollarda Tek sen varsın aklımda Aşkım aşkım aşkım aşkım Gelsene yanıma Koşalım senle yollarda Tek sen varsın aklımda

Babasının Kızı Küçüktüm ah, hem de çok küçüktüm ben Görmezdim ah, her şeyi bilmezdim ben Küçüktüm ah, hem de çok küçüktüm ben Babam şöyle derdi "Kızım sana diyemiyorum, etrafa diyeyim" Kollarında bir ömür kalamam, giderim ben Geçti yıllar tay tay tay, şimdi bana müsade bay Baba baba kızın büyüdü bak, tek derdi okumak Artık rahat ol, biraz bırak Baba bana uzaktan bi' bak, tek derdi okumak Artık rahat ol, biraz bırak Küçüktüm ah, hem de çok küçüktüm ben Görmezdim ah, her şeyi bilmezdim ben Küçüktüm ah, hem de çok küçüktüm ben Babam şöyle derdi "Kızım sana güveniyorum, etrafa değil" Kollarında bir ömür kalamam, giderim ben Geçti yıllar tay tay tay, şimdi bana müsade bay Baba baba kızın büyüdü bak, tek derdi okumak Artık rahat ol, biraz bırak Baba bana uzaktan bi' bak, tek derdi okumak Artık rahat ol, biraz bırak Baba baba kızın büyüdü bak, tek derdi okumak Artık rahat ol, biraz bırak Baba bana uzaktan bi' bak, tek derdi okumak Artık rahat ol, biraz bırak Baba baba kızın büyüdü bak, tek derdi okumak Artık rahat ol, biraz bırak Baba bana uzaktan bi' bak, tek derdi okumak Artık rahat ol, biraz bırak Baba baba kızın büyüdü bak, tek derdi okumak Artık rahat ol, biraz bırak Baba bana uzaktan bi' bak, tek derdi okumak Artık rahat ol, biraz bırak

Her Şey Bitmedi Bitemez Yıllar gibi geçti günler Çok sevmişim seni eğer Neden ayrıldık bilmiyorum N'olur geri gel artık yeter *** Unutmak zor geçenleri Sevgi dolu o saatleri Çıldırırdım belki sevinçten Bir gün bana dönsen geri *** Her şey bitmedi bitemez Aşkımız kalmasın yarım Mutlu günler geri gelsin N'olur hiç ayrılmayalım *** Sevmeseydim keşke seni Kahretmezdim günlerimi Ama aşkta gurur olmaz derler Yalvarırım affet beni *** Unutmak zor geçenleri Sevgi dolu o saatleri Çıldırırdım belki sevinçten Bir gün bana dönsen geri *** Her şey bitmedi bitemez Aşkımız kalmasın yarım Mutlu günler geri gelsin N'olur hiç ayrılmayalım

Istanbul Bak gün ağırdı yine Senin güzel gözlerinde Dudaklarını tenimde Olsun nefesin içimde *** Bak gün ağırdı yine Güzel bir akşamın yerinde Mavi yeşil renginde Olsun gözlerin üzerimde *** Ah, vazgeçemem Asla bırakıp gitmem *** Ben İstanbul'da doğdum İstanbul'da büyüdüm İstanbul'da öleceğim *** Ah, İstanbul'da savruldum İstanbul'da aşk buldum İstanbul'da biteceğim *** Bak gün ağırdı yine Güzel bir akşamın yerinde Mavi yeşil renginde Olsun gözlerin üzerimde *** Ah, vazgeçemem Asla bırakıp gitmem *** Ben İstanbul'da doğdum İstanbul'da büyüdüm İstanbul'da öleceğim *** Ah, İstanbul'da savruldum İstanbul'da aşk buldum İstanbul'da biteceğim *** Ben İstanbul'da doğdum İstanbul'da büyüdüm İstanbul'da öleceğim *** Ah, İstanbul'da savruldum İstanbul'da aşk buldum İstanbul'da biteceğim Ah, vazgeçemem Asla bırakıp gitmem *** Ben İstanbul'da doğdum İstanbul'da büyüdüm İstanbul'da öleceğim *** Ah, İstanbul'da savruldum İstanbul'da aşk buldum İstanbul'da biteceğim *** Ben İstanbul'da doğdum İstanbul'da büyüdüm İstanbul'da öleceğim *** Ah, İstanbul'da savruldum İstanbul'da aşk buldum İstanbul'da biteceğim *** Ben İstanbul'da doğdum İstanbul'da büyüdüm İstanbul'da öleceğim *** Ah, İstanbul'da savruldum İstanbul'da aşk buldum İstanbul'da biteceğim