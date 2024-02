Sen Sen benim güzel bebeğim Sen benim her şeyim, erkeğim Dedim ya nasıl gittin? Dedim ya nasıl gittin? *** Sen benim kadehim, göz yaşım Sen benim ilk ve son aşkım Dedim ya nasıl gittin? Dedim ya nasıl gittin? *** Sen benim yaşama sebebim Sen benim ölmek isteğim Dedim ya nasıl gittin? Dedim ya nasıl gittin? *** Sen benim güzel bebeğim Sen benim her şeyim, erkeğim Değilsin anladım Değilsin anladım…

Vay Be Ben Neymişim Kim görmüş kim sevmiş benim kadar Mucize aşklar yaşadım. Kim ölmüş benim kadar Kim görmüş kim sevmiş benim kadar Mucize aşklar yaşadım. Kim ölmüş benim kadar *** Şarabı şişeden içmişim Balı peteğinden yemişim. Hergün şarkı söylemişim Bunu bir ben bilmişim. *** Şarabı şişeden içmişim. Balı peteğinden yemişim. Hergün şarkı söylemişim Bunu bir ben bilmişim. *** Vay be, ben neymişim Vay be, ben neymişim Vay be, ben neymişim Vay be, ben neymişim Vay be... *** Hiç kimse, hiç kimse benim kadar Tanıyamaz asla seni, sen kendinde buldun beni Hiç kimse, hiç kimse benim kadar Tanıyamaz asla seni, sen kendinde buldun beni *** Şarabı şişeden içmişim. Balı peteğinden yemişim. Hergün şarkı söylemişim Bunu bir ben bilmişim. *** Şarabı şişeden içmişim. Balı peteğinden yemişim. Hergün şarkı söylemişim Bunu bir ben bilmişim. *** Vay be, ben neymişim Vay be, ben neymişim Vay be, ben neymişim Vay be, ben neymişim Vay be, ben neymişim Vay be, ben neymişim Vay be, ben neymişim Vay be, ben neymişim Vay be...

Umrumda Değilsin Ben sendeyim Sen nerdesin? Aklımda benimle her an her yerimde Ben senleyim Sen kimlesin? Beraberken bilmem benimle misin? Aaa, aaa Artık umrumda değilsin Biliyorum benim değilsin Aradığım o aşk sen değilsin Hadi git şimdi bensizsin Ben sendeyim Sen nerdesin? Aklımda benimle her an her yerimde Ben senleyim Sen kimlesin? Beraberken bilmem benimle misin? Aaa, aaa Artık umrumda değilsin Biliyorum benim değilsin Aradığım o aşk sen değilsin Hadi git şimdi bensizsin Tamam şimdi Yeni geldi Aklımdan gitti Hemen şimdi Tamam şimdi Yeni geldi Aklımdan gitti Hemen şimdi Artık umrumda değilsin Biliyorum benim değilsin Aradığım o aşk sen değilsin Hadi git şimdi bensizsin Artık umrumda değilsin Biliyorum benim değilsin Aradığım o aşk sen değilsin Hadi git şimdi bensizsin Artık umrumda değilsin Biliyorum benim değilsin Aradığım o aşk sen değilsin Hadi git şimdi bensizsin

Seviyorum Özlüyorum Sus, ağlama Yalan konuşma Dur, bağırma Boşuna yalvarma *** Seviyorum, özlüyorum İstiyorum seni hâlâ Arıyorum, soruyorum Yollarına bakıyorum *** Ah, dayansam İnansam sözüne Ah, dağılsam Kaybolsam bedeninde, ah *** Seviyorum, özlüyorum İstiyorum seni hâlâ Arıyorum, soruyorum Yollarına bakıyorum *** Seviyorum, özlüyorum İstiyorum seni hâlâ Arıyorum, soruyorum Yollarına bakıyorum

Senin Olurum Aşkın günbegün bitiyor Buna gücüm yetmiyor Günler geceler geçmiyor Dostlar yerini doldurmuyor *** Gel desem ner'de Gitmesen mecbur Eskisi gibi söz desem O zaman, senin olurum (Senin) Senin olurum (Senin) Senin olurum Seni bulurum *** Günler bitmek bilmiyor Sensiz zaman geçmiyor Bana geçmişi getirmiyor Geç kaldın, aşkım bitiyor *** Gel desem ner'de Gitmesen mecbur Eskisi gibi söz desem O zaman, senin olurum (Senin) Senin olurum (Senin) Senin olurum (Senin) Seni bulurum *** Senin olurum (Senin) Senin olurum (Senin) Senin olurum (Senin) Senin bulurum Gel desem ner'de Gitmesen mecbur Eskisi gibi söz desem O zaman *** Senin olurum (Senin) Senin olurum (Senin) Senin olurum (Senin) Seni bulurum Senin olurum (Senin) Senin olurum

Senden Önce Eğleniyo'dum, içiyo'dum ben her gece Geziyo'dum, tozuyo'dum hep her yerde Eğleniyo'dum, içiyo'dum ben her gece Cigara, müzik, meze ve rakı muhabbet herkese Senden önce hiç kimse Senden önce hiç kimse Senden önce hiç kimse Bana dokunamadı, sokulamadı Senden önce hiç kimse Senden önce hiç kimse Senden önce hiç kimse Bana dokunamadı, sokulamadı Eğleniyo'dum, içiyo'dum ben her gece Geziyo'dum, tozuyo'dum hep her yerde Eğleniyo'dum, içiyo'dum ben her gece Cigara, müzik, meze ve rakı muhabbet herkese Senden önce hiç kimse Senden önce hiç kimse Senden önce hiç kimse Bana dokunamadı, sokulamadı Senden önce hiç kimse Senden önce hiç kimse Senden önce hiç kimse Bana dokunamadı, sokulamadı Dokunamadı, sokulamadı Dokunamadı, sokulamadı Yalan

La La La Kimi görsem Kimi öpsem Kiminle yatağa girsem Hep sen varsın *** Sigaramda, kadehimde *** Düşümde gecemde, odamda Hep sen varsın İnan canım sen benim hayatımsın *** La la la lala ... La, la la la *** Kime baksam Kimi duysam Gülsem, ağlasam uyansam Hep sen varsın *** Sokaklarda, şarkılarda Başka başka kollarda Hep sen varsın İnan canım sen benim hayatımsın *** La la la la la ... La, la la la

Her Gece O deli çağı geldi geçti İçimi de yaktı geçti Sanma şimdi büyüdüm ben Daha da küçüldüm (Daha da küçüldüm) Bu yasa, düzen, nefret, kinler Hırsız, polis ve katiller Ay, güneş, dünya elimde ayna Baktım ben hayata Baktım ben hayata Gelsen yanıma her gece Sevişelim seninle Bak eriyorum her gece İçiyorum seninle Gel yanıma her gece Sevişelim senle Bak eriyorum her gece İçiyorum seninle... O deli çağı geldi geçti İçimi de yaktı geçti Sanma şimdi büyüdüm ben Daha da küçüldüm (Daha da küçüldüm) Bu yasa, düzen, nefret, kinler Hırsız, polis ve katiller Ay, güneş, dünya elimde ayna Baktım ben hayata Baktım ben hayata Gelsen yanıma her gece Sevişelim seninle Bak eriyorum her gece İçiyorum seninle Gel yanıma her gece Sevişelim senle Bak eriyorum her gece İçiyorum seninle... Gelsen yanıma her gece Sevişelim seninle Bak eriyorum her gece İçiyorum seninle Gel yanıma her gece Sevişelim senle Bak eriyorum her gece İçiyorum seninle...

Böğürtlenli Reçel ben senin böğürtlenli reçelin meleğin bebeğin herşeyin *** Dedim ya nasıl bitti Herkes hep bunu istedi *** biiteerr Bu acı beklemeye değer *** Ben melek yüzlü şeytan Yalancı düzenbozan Hep uçlarda yaşayan Hayatı umursamayan *** Dedim ya nasıl bitti Herkes hep bunu istedi *** Biiteer Bu acı beklemeye değer